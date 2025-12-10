Antonio Mohamed es uno de los directores técnicos con mayor efectividad en liguillas en torneos cortos. Tras eliminar a Rayados en la semifinal del Apertura 2025, el técnico de Toluca ha superado siete de ocho series que ha disputado en dicha instancia. La única que no pudo ganar fue la del Apertura 2023 cuando dirigía a Pumas y cayó ante los Tigres.

Fuera de ahí, el éxito del argentino como estratega es incuestionable. Desde que comenzó su carrera como entrenador en 2003, Mohamed suma cinco lideratos en la fase regular del futbol mexicano y en todos ha superado la maldición del líder para llevar a sus equipos a disputar la final.

Lo hizo con América en el Apertura 2014 y terminó por conseguir el título; posteriormente, en el Clausura 2016 y Apertura 2017, construyó un conjunto poderoso con los Rayados al hacerlos superlíderes con 37 unidades, pero en ninguno de esos dos torneos pudo levantar el trofeo.

En el Apertura 2019 se sacudió la racha negativa que cargaba con la institución regiomontana para darle su quinta liga. En esa campaña, Monterrey se clasificó en octavo lugar.

Fue hasta el Clausura 2025 cuando otra vez logró que una de sus escuadras dominara la competencia de principio a fin. Toluca consiguió 37 puntos que le permitieron ocupar la cima, para después coronar una temporada exitosa con la consumación de su onceavo título. Ahora, no sólo está a las puertas de sumar otro título, sino que aspira al bicampeonato, algo inédito para los Diablos.

El torneo pasado Mohamed se convirtió en el primer entrenador en coronarse con cuatro equipos distintos en la era de torneos cortos, tras conquistar el título con Tijuana, América, Rayados y Toluca. Antes de él, Ignacio Trelles había logrado dicha distinción en las temporadas largas con Cruz Azul, Toluca, Zacatepec y el Club Deportivo Marte. Víctor Manuel Vucetich lo consiguió dirigiendo a Tecos, León, Pachuca y Monterrey entre torneos largos y cortos.

Mohamed, a las puertas de más logros

En caso de que Mohamed conquiste el campeonato con el Toluca en el presente certamen, alcanzaría los cinco títulos de liga MX e igualaría a Vucetich, Manuel Lapuente y Javier de la Torre, todos con cinco trofeos. Ignacio Trelles y Ricardo Ferretti lideran con siete cetros ganados, seguidos de Raúl Cárdenas, con seis.

Por si fuera poco, Mohamed también ingresaría a otro selecto grupo: el de los estrategas que han logrado bicampeonatos en torneos cortos. Hugo Sánchez lo consiguió con Pumas, Gustavo Matosas con León; Diego Cocca al frente del Atlas y André Jardine, dirigiendo al América.