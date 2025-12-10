La Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata revocó la sentencia de primera instancia que había impuesto al campocorto de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, una condena de dos años de prisión suspendida por abuso sexual contra menor de edad, y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Durante una audiencia breve celebrada la mañana de ayer, el tribunal anunció su resolución y adelantó que la sentencia íntegra será puesta a disposición de las partes, para que conozcan los fundamentos que llevaron a los magistrados a considerar necesario que el caso sea revisado nuevamente.

Con esta determinación, el proceso judicial se reinicia desde cero y corresponderá a un nuevo panel de jueces de primera instancia analizar los elementos y testimonios que se presenten en la próxima etapa.

El fiscal apoderado del caso, José Martínez, señaló completa confianza en que conseguirán que Franco sea condenado nuevamente.

“Mantenemos nuestra acusación. En un nuevo juicio se van a ponderar nuevamente los procedimientos. Obtuvimos ganancia (de causa) en el primer juicio y así va a ser en el nuevo juicio. No hay nada que cambie, porque con las pruebas que fue condenado en el primer juicio y que serán presentadas en el nuevo, son suficientes para demostrar la acusación del Ministerio Público”, dijo Martínez.

Hasta ahora no se ha definido cuándo volverá a iniciar el procedimiento judicial, debido a que aún deben completarse trámites internos entre la Corte de Apelación y el nuevo tribunal encargado de revisar el caso de Franco.