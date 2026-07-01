La Copa Mundial de Futbol mantiene las emociones a flor de piel este miércoles 1 de julio pues se disputarán tres partidos correspondientes a los dieciseisavos de final. La jornada reúne a selecciones favoritas como Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos, que buscarán asegurar su boleto a los octavos de final en una fase donde cualquier error puede significar la eliminación.

Para los aficionados en México, la buena noticia es que uno de los encuentros podrá seguirse completamente gratis por televisión abierta, mientras que el resto estará disponible mediante plataformas de streaming.

Partidos del Mundial 2026 hoy, 1 de julio

La actividad de este miércoles incluye tres compromisos de eliminación directa:

Horario del centro de México

Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 10:00 horas

Bélgica vs. Senegal – 14:00 horas.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 18:00 horas.

Cada uno de estos encuentros definirá a un nuevo clasificado para los octavos de final del torneo, que ya comienza a perfilar a los principales candidatos al título.

¿Qué partido va por TV abierta en México?

La cobertura para México será limitada durante esta jornada. De acuerdo con la programación oficial de las televisoras nacionales, solo el partido entre Bélgica y Senegal será transmitido por televisión abierta. La transmisión estará disponible a través de:

Canal 5

Azteca 7

Además, también podrá verse por TUDN y ViX Premium.

En contraste, los encuentros entre Inglaterra vs. República Democrática del Congo y Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina estarán disponibles exclusivamente mediante ViX Premium, por lo que quienes deseen seguir toda la actividad del Mundial deberán recurrir al servicio de streaming.

Una jornada clave rumbo a los octavos de final

Inglaterra parte como uno de los grandes favoritos para avanzar de ronda, aunque la República Democrática del Congo ha sido una de las revelaciones del torneo y buscará dar la sorpresa.

Por su parte, Bélgica enfrentará a un competitivo Senegal en uno de los duelos más atractivos del día, mientras que Estados Unidos intentará confirmar su buen momento frente a Bosnia y Herzegovina en el cierre de la jornada.

Los vencedores de estos compromisos se integrarán al cuadro de octavos de final, donde ya esperan selecciones como México, Francia, Brasil, Noruega, Paraguay, Marruecos y Canadá, que consiguieron su clasificación en los días anteriores.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO