Nike llega a Chivas: ¿Cuándo estrenarán el nuevo uniforme y mostrarán la primera playera 2026?

El Club Deportivo Guadalajara inicia una transformación total en su indumentaria. Tras concluir un ciclo de diez años con PUMA, la directiva rojiblanca hizo oficial su alianza con Nike como nuevo patrocinador deportivo. El estreno de los nuevos uniformes ocurrirá en el arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, un cambio que abarca a todas las categorías institucionales del conjunto tapatío .

Un cambio total en la estructura rojiblanca

La alianza estratégica con la firma estadounidense no se limita al primer equipo de la rama varonil. El acuerdo de suministro incluye el equipamiento completo de Chivas Femenil, las fuerzas básicas, la división Chivas Sports y los integrantes del cuerpo técnico .

Amaury Vergara, presidente del equipo, señaló que el pacto busca fortalecer la identidad institucional y la innovación. Por su parte, Camilo Andrade, representante de la marca de ropa, externó que el proyecto consolida el compromiso a largo plazo con el balompié en América Latina.

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El fin de una relación de diez años

La llegada de este nuevo patrocinio ocurre inmediatamente después de que el Guadalajara cerrara una etapa de una década con la marca alemana . Durante dicho periodo, el club cosechó éxitos destacados bajo ese diseño textil.

La gestión anterior sumó a las vitrinas los títulos de Liga MX y Copa MX en el Clausura 2017. Asimismo, se obtuvo el campeonato de la Copa de Campeones de la Concacaf 2018, galardones en la Liga MX Femenil y cuatro cetros de la Liga de Expansión mediante la filial Tapatío.

Fecha y rival para el debut oficial

Los aficionados de Chivas verán la nueva piel del equipo sobre la cancha del Estadio AKRON de manera inmediata durante la primera jornada del certamen local.

El estreno oficial del uniforme confeccionado por la empresa norteamericana está programado para el próximo sábado 18 de julio. El debut ocurrirá cuando la plantilla de la rama varonil reciba la visita de los Diablos Rojos del Toluca .

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FF