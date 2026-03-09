El pasado 8 de marzo, desde el Daikin Park, en Texas, México ofreció un espectáculo ofensivo que terminó con una contundente victoria sobre Brasil (16-0) en lo que va del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Este resultado hoy mantiene los ánimos de la afición mexicana a tope para su desafío de hoy ante Estados Unidos .

El mensaje de la novena tricolor, en su segunda noche dentro del certamen, llegó desde el primer episodio. La ofensiva tricolor transformó la caja de bateo en una auténtica práctica. Nueve peloteros desfilaron frente al abridor brasileño Eric Pardinho.

Randy Arozarena encendió la chispa, Jonathan Aranda siguió con el ritmo... Después aparecieron Alejandro Kirk, Nick Gonzales y Alek Thomas, con imparables oportunos. El resultado fue un racimo de cuatro carreras. El espectáculo apenas empezaba.

Mientras la ola recorría el estadio, llegó la cuarta entrada y los bates tricolores volvieron a tronar. Seis imparables cayeron y el golpe más fuerte lo conectó Kirk (cuatro carreras impulsadas). El catcher descargó un cuadrangular que amplió la ventaja. El episodio llegó a 11-0 .

Brasil recurrió al relevo, pero el daño ya estaba hecho y la fiesta no terminó ahí. En la quinta, Joey Meneses cruzó el plato tras un batazo productor de Alexis Wilson, para el 12-0. Un inning después, Thomas también mandó la pelota detrás de la barda y se llevó por delante a Gonzales para el 14-0.

Y cuando parecía que ya era suficiente, Julián Ornelas apareció con otro cuadrangular que impulsó a Jared Serna. El tablero marcó entonces un contundente 16-0 .

El triunfo más amplio en la historia del Clásico Mundial para México, además de igualar la mayor cantidad de carreras anotadas por el representativo en un partido, junto con el 16-1 sobre Australia en 2009.

¿Dónde ver EN VIVO el México vs Estados Unidos del Clásico Mundial?

Con dos triunfos en la bolsa, México llega encendido a su próximo desafío: Estados Unidos.

Hora: 18:00

Sede: Daikin Park, Houston, Texas

Transmisión: ESPN, Disney Plus Premium, Nu9ve, VIX Premium

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

Con información de SUN.

