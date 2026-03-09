El equipo Cadillac tuvo un debut exigente en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Australia, pero su director, Graeme Lowdon, aseguró que la escudería estadounidense dejó una buena impresión entre sus rivales y que el proyecto cuenta con bases sólidas para aspirar a mejores resultados en el futuro.

La marca propiedad de General Motors llegó a la máxima categoría del automovilismo con un tiempo de preparación relativamente corto. Su acuerdo comercial para competir en la Fórmula 1 se concretó apenas en noviembre de 2024, lo que obligó a acelerar el desarrollo del equipo y del monoplaza con miras a la temporada 2026. Aun así, buena parte del trabajo ya se venía realizando desde su base en Silverstone Park, en el Reino Unido, ubicada junto al histórico circuito británico.

El estreno oficial se produjo en el circuito de Albert Park, en Melbourne, escenario de la primera carrera del campeonato. En términos deportivos, el resultado estuvo dentro de lo esperado para una escudería debutante. El mexicano Sergio Pérez finalizó en la posición 16 después de haber arrancado desde el lugar 18 de la parrilla, mientras que su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, no logró terminar la carrera tras haber partido en el puesto 19.

A pesar de no sumar puntos en su primera participación, dentro del equipo consideran que el simple hecho de haber clasificado ambos autos y ponerlos en la parrilla representa un logro importante, especialmente en una categoría tan exigente y competitiva como la Fórmula 1.

Lowdon expresó su satisfacción con el desempeño general del equipo durante el fin de semana en Australia. En declaraciones a The Associated Press, destacó el trabajo realizado por todo el personal para lograr que el proyecto estuviera listo para competir.

“En términos de una primera carrera para un equipo nuevo, estoy muy, muy satisfecho con la manera en que el equipo ha hecho todo”, afirmó el directivo.

El dirigente reconoció que habría sido ideal que ambos monoplazas terminaran la carrera, aunque explicó que todavía debían analizar con mayor detalle el problema que obligó a Bottas a abandonar la competencia.

“Habría sido estupendo llevar ambos autos a la meta, sin duda. Y todavía no he estado en todas las reuniones para ver cuál fue el detalle del problema que tuvimos con el auto de Valtteri, pero ciertamente parecía que no era algo sobre lo que tuviéramos control directo”, explicó.

Para Lowdon, el hecho de que al menos uno de los autos completara la carrera es una señal positiva dentro de un proceso que apenas comienza y que, según sus palabras, será largo y lleno de retos.

“Lograr que un auto llegue a la meta es, en cierto modo, una señal del inicio de un viaje muy, muy largo. Estoy más contento con el enfoque general del equipo. Lo que creo que hemos creado aquí son los cimientos de algo que podría ser realmente muy especial”, señaló.

En cualquier caso, dentro de Cadillac mantienen una visión cautelosa sobre los resultados iniciales. El equipo evitó sacar conclusiones apresuradas, incluso después de haber terminado por delante de Aston Martin, escudería que tuvo un arranque de temporada complicado debido a problemas con su unidad de potencia de Honda, que mostró falta de fiabilidad y rendimiento durante el fin de semana.

La temporada empieza con dudas entre los pilotos

La temporada de Fórmula 1 comenzó con señales mixtas. Mientras la primera carrera del año dejó cifras alentadoras en pista, también evidenció el fuerte descontento de varios pilotos con los nuevos monoplazas y el reglamento.

La propia F1 destacó un dato revelador: el Gran Premio inaugural registró 120 adelantamientos, muy por encima de los 45 que hubo en la primera carrera del año pasado.

Tres campeones del mundo, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris, manifestaron sus críticas. Norris incluso señaló que la Fórmula 1 había cambiado “los mejores y más divertidos autos por los peores”, reflejando el ambiente pesimista que se respiraba tras la sesión clasificatoria,

Dentro del paddock prevalece la cautela. Muchos pilotos que terminaron más atrás en la clasificación no compartieron el entusiasmo de quienes pelearon por los primeros puestos y, por el contrario, encontraron nuevas razones para criticar la dirección que ha tomado la Fórmula 1.

CT