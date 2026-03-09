La Selección Mexicana Femenil firmó una noche histórica al vencer a Brasil en el estadio Ciudad de los Deportes, un resultado que ya se coloca entre los momentos más memorables del Tricolor. Con un estadio que reunió a poco más de 24 mil aficionados, el equipo dirigido por Pedro López consiguió un triunfo que confirma el crecimiento del futbol femenil en el país.

La protagonista del encuentro fue Greta Espinoza, quien marcó el gol que le dio la victoria al conjunto mexicano. Tras el partido, la defensora reconoció la importancia del resultado y la emoción de haberlo logrado ante una de las selecciones más fuertes del mundo.

“Lo vivimos al máximo. Toda deportista quiere vivir los partidos así, con la afición, en un estadio lleno y llevándonos la victoria. Esto es sólo un pasito y estoy contenta con el trabajo de mis compañeras”, expresó Espinoza al término del encuentro.

El triunfo no sólo representa un resultado positivo, sino también una muestra del avance que ha tenido el equipo en los últimos años. En procesos recientes, México ha conseguido resultados destacados frente a selecciones de alto nivel, como la victoria ante Estados Unidos y el empate frente a Canadá, dos de las potencias del futbol femenil. Ahora, el conjunto nacional sumó una victoria frente a Brasil, selección que se mantiene entre las mejores del mundo.

Para Espinoza, el equipo aún tiene margen de crecimiento y mantiene la ambición de seguir compitiendo al máximo nivel internacional. La defensora subrayó que el partido fue exigente y que el equipo tuvo que esforzarse al máximo para quedarse con los tres puntos.

“No nos queremos poner techo. No fue un rival fácil, sufrimos el partido, pero supimos trabajarlo y sabemos que así habrá muchos partidos y tenemos que sacar el resultado sea como sea”, agregó la jugadora de Tigres.

Por su parte, la delantera Charlyn Corral también destacó la relevancia del triunfo y aseguró que será un partido que permanecerá en la memoria del equipo. La atacante resaltó el papel de la afición y la entrega del plantel durante los 90 minutos.

“Son juegos que al final se quedan en la memoria. El apoyo de la gente, la lucha y las ganas hicieron que sacáramos el resultado”, comentó Corral.

Con este triunfo, la Selección Mexicana Femenil no sólo celebró una victoria importante, sino que también reafirmó su intención de seguir creciendo y consolidándose entre las mejores selecciones del futbol internacional.

CT