El lunes 9 de marzo de 2026 incluye actividad futbolística con partidos en distintas ligas y torneos internacionales. La jornada incluye encuentros en LaLiga de España, la Serie A de Italia y la FA Cup.Si planeas seguir alguno de estos encuentros, aquí te dejamos el calendario de partidos del día, organizado por torneo y con los horarios junto a los canales o plataformas donde se podrán ver EN VIVO los juegos programados para este lunes.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF