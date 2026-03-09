El lunes 9 de marzo de 2026 incluye actividad futbolística con partidos en distintas ligas y torneos internacionales. La jornada incluye encuentros en LaLiga de España, la Serie A de Italia y la FA Cup.

Si planeas seguir alguno de estos encuentros, aquí te dejamos el calendario de partidos del día, organizado por torneo y con los horarios junto a los canales o plataformas donde se podrán ver EN VIVO los juegos programados para este lunes.

Partidos HOY lunes 9 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

Espanyol vs Real Oviedo | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 9 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

Lazio vs Sassuolo | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos HOY lunes 9 de marzo de 2026 - FA Cup EN VIVO

West Ham vs Brentford | 13:30 | FOX One |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

