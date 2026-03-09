Lunes, 09 de Marzo 2026

Programación

Futbol hoy 9 de marzo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El lunes 9 de marzo de 2026 incluye actividad futbolística con partidos en distintas ligas y torneos internacionales. La jornada incluye encuentros en LaLiga de España, la Serie A de Italia y la FA Cup.

Si planeas seguir alguno de estos encuentros, aquí te dejamos el calendario de partidos del día, organizado por torneo y con los horarios junto a los canales o plataformas donde se podrán ver EN VIVO los juegos programados para este lunes.

Partidos HOY lunes 9 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Espanyol vs Real Oviedo | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 9 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Lazio vs Sassuolo | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos HOY lunes 9 de marzo de 2026 - FA Cup EN VIVO

  • West Ham vs Brentford | 13:30 | FOX One |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

