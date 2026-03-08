El pasado 7 de marzo, durante la noche, Sergio "Checo" Pérez realizó su debut en la Final del Gran Premio de Australia en 2026 en el monoplaza de la nueva escudería Cadillac, el MAC-26. El jalisciense, quien terminó en el puesto 16 de la competencia, reconoció: "(n)o disfruté tanto la carrera" .

No es cosa de ego, cabe decir, sino de las condiciones en las que el piloto mexicano corrió en el vehículo de Cadillac . El pasado 6 de marzo, tras la primera sesión de práctica en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, la participación de "Checo" resultó más accidentada de lo previsto.

Tras finalizar en la posición, el panorama no mejoró para el piloto tapatío en la segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Australia: el MAC-26 de Pérez presentó fallas críticas en el sistema hidráulico, lo que provocó que el mexicano quedara varado en plena pista .

Ante la imposibilidad de reincorporarse, los oficiales retiraron el auto, dejando al jalisciense sin oportunidad de registrar tiempos competitivos y relegándolo al puesto 22 de la clasificación.

Los tropiezos ( como el espejo mal colocado en el monoplaza de Cadillac ) fueron otra constante en la Final en Melbourne.

Los detalles de la Final en el GP de Australia

El Gran Premio de Australia 2026 marcó el inicio de una nueva etapa para el automovilismo mexicano. Sergio “Checo” Pérez cumplió con el objetivo primordial para un equipo debutante: completar el recorrido y recolectar datos vitales para el desarrollo del monoplaza.

Este logro cobra mayor relevancia al contrastarlo con el destino de su compañero, Valtteri Bottas, quien se vio obligado a abandonar la competencia por fallas mecánicas .

Pérez, haciendo gala de su gestión de neumáticos y cuidado del monoplaza, logró llevar el auto hasta la bandera a cuadros, entregando a Cadillac su primera carrera completa en la máxima categoría.

Sergio Pérez, pese a la frustración que las condiciones mecánicas de su monoplaza, sale de Melbourne con la satisfacción del deber cumplido. Además, tiene la mirada puesta en la evolución del proyecto Cadillac, demostrando que su colmillo y talento serán el pilar fundamental para el crecimiento de la escudería en esta temporada 2026 .

