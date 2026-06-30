Apenas había caído el primer gol de México en el Estadio Ciudad de México, obra de Julián Quiñonez, cuando el ánimo en las tribunas alcanzó su punto más alto, el "México, México" retumbaba en la tribuna. Mientras la Selección Mexicana construía otro ataque sobre la portería de Ecuador, una pausa de hidratación interrumpió el avance causando molestia en la cancha y también en las tribunas pero lejos de apagarse, la afición mantuvo el aliento.

Apenas se reanudó el encuentro, un grito comenzó a recorrer el estadio: "¿Y si sí?" . La frase, que parece haber reemplazado al tradicional "¡Sí se puede!" y que se ha convertido en la nueva arenga de los seguidores mexicanos durante este Mundial.

Cuando el cántico retumbaba con mayor fuerza, llegó el error de la zaga ecuatoriana. Raúl Jiménez recuperó el balón y habilitó a Julián Quiñones, quien devolvió la pelota al nueve quien definió y firmó el 2-0 del Tricolor.

La tribuna estalló de júbilo y el "¿Y si sí?" volvió a escucharse con más fuerza . La expresión, nacida en redes sociales e impulsada por el ambiente que ha generado "Hasta que te conocí", de Juan Gabriel, se ha convertido en un símbolo de la ilusión de una afición que sueña con ver a México trascender en la Copa del Mundo de la cuál es anfitrión.

Al medio tiempo, el equipo de Javier Aguirre tiene ventaja de 2-0 sobre Ecuador. Sin embargo, el marcador no refleja por completo el desarrollo del encuentro, pues los sudamericanos también generaron peligro, especialmente en el tramo final del primer tiempo, obligando a Raúl "Tala" Rangel a intervenir con seguridad para mantener intacta su portería.

Hasta ahora, el público del Estadio Ciudad de México ha hecho sentir la localía , aunque todavía restan 45 minutos en los que México deberá confirmar su superioridad para mantener vivo el sueño mundialista.

SV