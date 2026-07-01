Portugal y Croacia estelarizan un atractivo duelo de dieciseisavos

Cristiano Ronaldo y Luka Modric volverán a compartir el terreno de juego ahora como rivales, protagonizando el duelo entre Portugal y Croacia en Toronto, con un boleto a los octavos de final de por medio, donde enfrentarán al vencedor del duelo entre España y Austria.

Uno de los dos jugadores que compartieron vestuario en el Real Madrid escuchará antes de lo esperado las notas finales de su último baile y perderá la oportunidad de alcanzar la gloria con su selección por primera vez en el ocaso de su carrera.

El cruce entre lusitanos y balcánicos no tiene precedentes en la Copa del Mundo; sin embargo, ya se han visto las caras en diez ocasiones, desde 1996 hasta 2024, con un amplio dominio del equipo peninsular, que ha conseguido siete victorias por solo una de los croatas, y han empatado en otras dos ocasiones, una de ellas en la última vez que jugaron, dentro de la Liga de Naciones hace dos años. Previamente, Portugal había vencido en la misma competencia y Croacia sacó un triunfo en un duelo amistoso en el mismo año.

La incertidumbre de Portugal tras empatar con el Congo

Los dos equipos se metieron entre los 32 sobrevivientes del Mundial con el segundo lugar de sus respectivos sectores, pero con sensaciones distintas. El primer objetivo de Portugal era el primer lugar del Grupo K, pero las dudas aparecieron en el empate con el Congo. Después cumplieron con lo esperado ante Uzbekistán, donde Cristiano pudo destaparse con sus primeros festejos, pero el equipo terminó empatando con Colombia y no pudo tomar la cima que los hubiera mandado a una mitad del cuadro de eliminación que en el papel luce como un camino menos exigente a la final.

Croacia se jugaba el primer puesto del Grupo L

Croacia sabía que se jugaba el primer puesto del Grupo L con Inglaterra y la derrota en el primer partido, calificado como uno de los mejores de la primera fase, terminó por ser clave en la definición que se dio hasta la última jornada, en la que vencieron a Ghana e hilaron victorias contando el segundo partido ante Panamá, por lo que el equipo de Zlatko Dalić acarrea el momento positivo.

La batalla en el centro del campo, las zonas de mayor calidad en ambos bandos, puede resultar decisiva para decantar el partido de un lado u otro. Vitinha, Bruno Fernandes y João Neves tendrán enfrente a Luka Modric y su jerarquía, acompañado de Mateo Kovasic y Petar Sucic en una constante lucha por el control del balón y el ritmo del partido.

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El conjunto de Roberto Martínez cuenta con mayor profundidad y, a pesar de los altibajos, el peso específico en la mayoría de las posiciones cae del lado lusitano y llegan, con poco margen, con la etiqueta de ser favoritos, aunque tendrán que superar la solidez, la furia y competitividad que los Vatreni muestran en cada segundo.

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AS