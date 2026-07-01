Suiza tendrá enfrente a una rebelde selección argelina este jueves en Vancouver, a la que tendrá que superar si quiere alcanzar los Octavos de Final por cuarta ocasión en fila, con la tarea pendiente de superar esa instancia y meterse a los mejores ocho de la Copa Mundial de la FIFA, algo que no hacen desde 1954.

Por su parte, Argelia tratará de igualar la mejor actuación que han logrado, en cuatro apariciones previas, cuando superaron la Fase de Grupos en Brasil 2014, también la última justa a la que habían conseguido boleto.

Los únicos antecedentes entre ambos equipos nos llevan a 1983 y 1986, donde Suiza se impuso las dos ocasiones en duelos amistosos.

El camino a Dieciseisavos

La escuadra helvética llega como la favorita gracias a la experiencia de su plantel y el recorrido que hicieron en la Fase de Grupos, en la que a pesar de un sorpresivo empate con Qatar en el primer partido, consumado en el último segundo, después se impusieron a Canadá (también en Vancouver) y Bosnia y Herzegovina para tomar el primer lugar del Grupo B.

Argelia estuvo cerca de conseguir el segundo lugar del Grupo J en la última jornada. Tras debutar con una presupuestada derrota ante Argentina, la victoria contra Jordania los puso a soñar con la clasificación para la que les bastaba un empate con Austria, que finalmente fue el resultado pero con drama incluido en el tiempo agregado del segundo tiempo, en el que se pusieron por delante y acariciaron el segundo peldaño, pero Austria igualó los cartones in extremis y los devolvió al tercer sitio.

A pesar del resultado, los de Vladimir Petkovic hicieron evidente el carácter y la personalidad con la que enfrentan cada partido y tras haber disputado un duelo de alto voltaje como el último, llegan con la energía al partido de Dieciseisavos.

Las figuras a seguir en la cancha

Johan Manzambi se ha convertido en una de las gratas revelaciones para Murat Yakin, que lo metió de cambio ante Bosnia y marcó un doblete y después volvió a anotar frente a los de la hoja de maple para sumar tres tantos en esta edición de la Copa y ser el máximo goleador, seguido por Rubén Vargas con dos, también en buen momento en el certamen y a pesar de que Breel Embolo, el referente ofensivo del equipo solo lleva un gol de penal ante Qatar, los argelinos no pueden descartar el peligro que puede llevar al área, mientras que Granit Xhaka se mantiene como el termómetro del equipo y el líder desde el centro del campo.

Argelia tiene a su propio jugador con el que los suizos deben tener cuidado. Aunque sus mejores días han quedado atrás, Riyad Mahrez permanece como un hombre de cuidado en el ataque de los Zorros del Desierto; marcó un doblete contra Austria y fue quien puso por un par de minutos a los africanos en el segundo puesto en la tercera jornada.

Todo se define a 90 minutos

A partir de ahora, todo se resumen en lo que consigan en los 90 minutos, 120 o los penales con una sola vida más en sus manos. Suiza tiene la experiencia y mayor constancia de su lado, pero Argelia irá por todo con la misma gallardía con la que enfrentaron la primera fase. El vencedor esperará por el ganador entre Colombia y Ghana, dentro del mismo cuadrante de Argentina en las llaves eliminatorias.

NG