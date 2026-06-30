Aunque el partido entre México y Ecuador tuvo que retrasarse una hora debido al riesgo que representó la tormenta eléctrica registrada la tarde de este martes en la capital del país, el ambiente en las tribunas del Estadio Ciudad de México no se apagó.

Cuando finalmente los jugadores saltaron al terreno de juego para realizar el calentamiento, un estruendo recorrió el inmueble. La afición, ansiosa por el inicio del encuentro, respondió con una ovación que dejó claro que el entusiasmo seguía intacto .

Minutos después, el sonido local presentó la alineación elegida por Javier Aguirre y el público volvió a entregarse por completo al Tricolor. Sin embargo, hubo un nombre que sobresalió por encima del resto: Gilberto Mora.

El joven de 17 años, futbolista de los Xolos de Tijuana, recibió la mayor ovación de la noche cuando se confirmó su presencia en el once titular, luego de la destacada actuación que firmó en la victoria de México por 3-0 sobre Chequia en el cierre de la fase de grupos.

La respuesta de los aficionados reflejó la ilusión que ha despertado el mediocampista , quien se ha convertido en una de las grandes revelaciones del equipo dirigido por Aguirre durante la Copa del Mundo.

Raúl Jiménez, Julián Quiñones y el guardameta del Guadalajara, Raúl "Tala" Rangel, también fueron de los futbolistas más ovacionados por los miles de aficionados que abarrotaron el estadio para apoyar a la Selección Mexicana.

Esta es la alineación que presenta Aguirre:

1.-Raúl "Tala" Rangel

2.-Jorge Sánchez

3.-César Montes

5.-Johan Vásquez

22.-Jesús Gallardo

6.-Erik Lira

7.-Luis Romo

19.-Gilberto Mora

25.-Roberto "Piojo" Alvarado

9.-Raúl Jiménez

16.-Julián Quiñones

D.T.- Javier Aguirre

SV