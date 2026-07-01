La Fórmula 1 no tendrá descanso. Después del Gran Premio de Austria, el campeonato viajará de inmediato al Reino Unido para disputar, del 3 al 5 de julio, el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, novena fecha de la temporada 2026 y una de las citas con mayor tradición en la categoría.

Además de la importancia que representa competir en el escenario donde nació el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1950 , el fin de semana tendrá un ingrediente adicional: el formato Sprint, que volverá a modificar la preparación de los equipos y la distribución de puntos en disputa.

Será la cuarta carrera Sprint de la temporada y la segunda que se dispute en Silverstone. Después de Gran Bretaña, únicamente quedarán las pruebas Sprint de Zandvoort y Singapur dentro del calendario 2026.

La actividad comenzará el viernes con una sola sesión de entrenamientos libres antes de la Clasificación Sprint.

Ese formato obliga a los equipos a definir la puesta a punto del monoplaza prácticamente desde la primera hora en pista, ya que posteriormente entrará en vigor el régimen de parque cerrado, limitando los cambios mecánicos para el resto del fin de semana.

El sábado se celebrará primero la Carrera Sprint, que otorgará puntos a los ocho primeros clasificados, y posteriormente la clasificación que definirá la parrilla de salida del Gran Premio del domingo.

Silverstone llega en un momento importante para la temporada. Mercedes arriba como la escudería de referencia después del triunfo de George Russell en Austria. El británico recortó distancia respecto a su compañero Kimi Antonelli, quien continúa al frente del Campeonato de Pilotos con 171 puntos, mientras Russell suma 131 y mantiene abiertas sus aspiraciones al título.

Ferrari intentará responder con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes buscarán acercarse a Mercedes en un circuito donde históricamente la escudería italiana ha sido competitiva. McLaren también llega con opciones de pelear por los primeros lugares, mientras Red Bull buscará recuperar terreno tras perder protagonismo en las últimas carreras.

Uno de los focos de atención estará sobre Cadillac. La escudería estadounidense dejó Austria con un doble abandono después de los problemas mecánicos que afectaron tanto a Sergio "Checo" Pérez como a Valtteri Bottas. Para el piloto mexicano, Silverstone representa una nueva oportunidad para completar un fin de semana sin inconvenientes de fiabilidad y comenzar a sumar kilómetros y puntos en una temporada de construcción para el nuevo proyecto.

Hamilton, el mandón en Silverstone

En el apartado histórico, Lewis Hamilton continúa siendo el piloto más exitoso del Gran Premio de Gran Bretaña con nueve victorias y ocho pole positions. Entre los pilotos que integran la actual parrilla también saben lo que es ganar en Silverstone Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz y Lando Norris.

Con el campeonato entrando en su segundo tercio, Silverstone marcará un nuevo punto de referencia en la lucha por los títulos de pilotos y constructores, en un circuito que históricamente ha sido escenario de algunas de las carreras más importantes de la Fórmula 1.

Así se correrá:

Viernes 3 de julio

FP1 / 5:30 am

Sprint Qualy / 9:30 am

Sábado 4 de julio

Sprint / 5:00 am

Qualy / 9:00 am

Domingo 5 de julio

Carrera / 8:00 am

¿Qué sigue en la Fórmula 1?

Gran Premio de Gran Bretaña | 3 al 5 de julio | Silverstone | Formato Sprint.

Gran Premio de Bélgica | 17 al 19 de julio | Spa-Francorchamps.

Gran Premio de Hungría | 24 al 26 de julio | Hungaroring.

Gran Premio de los Países Bajos | 21 al 23 de agosto | Zandvoort | Formato Sprint.

Gran Premio de Italia | 4 al 6 de septiembre | Monza.

Gran Premio de España | 11 al 13 de septiembre | Circuito urbano de Madrid.

Gran Premio de Azerbaiyán | 25 al 27 de septiembre | Bakú.

Gran Premio de Singapur | 9 al 11 de octubre | Marina Bay | Formato Sprint.

Gran Premio de Estados Unidos | 23 al 25 de octubre | Circuito de las Américas.

Gran Premio de la Ciudad de México | 30 de octubre al 1 de noviembre | Autódromo Hermanos Rodríguez.

Gran Premio de São Paulo | 6 al 8 de noviembre | Interlagos.

Gran Premio de Las Vegas | 19 al 21 de noviembre | Circuito callejero de Las Vegas.

Gran Premio de Qatar | 27 al 29 de noviembre | Lusail.

Gran Premio de Abu Dhabi | 4 al 6 de diciembre | Yas Marina.

NG