México vs Brasil: Precios para ver el juego de leyendas en el Estadio Azteca

El próximo domingo 19 de abril, los aficionados al futbol tendrán una cita imperdible con la historia, ya que las leyendas de México y Brasil se enfrentarán en un emocionante partido.Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Azteca, en el recién reinaugurado, a las 17:00 horas. Este partido promete ser un espectáculo lleno de nostalgia y talento, reuniendo a figuras icónicas de ambos países en un mismo campo de juego.Las convocatorias de ambas selecciones están repletas de nombres que evocan grandes momentos del futbol.Por parte de México, la afición podrá disfrutar de la magia de jugadores como Rafa Márquez, Ramón Morales, Jared Borgetti, Pavel Pardo, Francisco Palencia y 'Sinha', entre otros. La lista completa de leyendas mexicanas incluye a:Del lado brasileño, el brillo no será menor, con la presencia de estrellas de la talla de Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Julio Cesar y muchos más. La selección de Brasil contará con:Garantizando un despliegue de habilidad y técnica que pocos partidos pueden ofrecer.Para aquellos interesados en asistir a este evento único, los precios de los boletos han sido establecidos con el objetivo de ser accesibles para los aficionados y sus familias.El rango de precios comienza desde los 600 pesos, lo que busca facilitar la asistencia a un partido que sirve como antesala al Mundial 2026.*Costos sin cargo por servicio.Los boletos están disponibles para su compra a través de la página web oficial.Este partido de leyendas no solo es una oportunidad para revivir glorias pasadas, sino también para disfrutar de la calidad futbolística de jugadores que marcaron una época.La combinación de talento mexicano y brasileño en el Estadio Azteca promete una tarde inolvidable para todos los asistentes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AR