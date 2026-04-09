Jueves, 09 de Abril 2026

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México vs Brasil: Precios para ver el juego de leyendas en el Estadio Azteca

Las convocatorias de ambas selecciones están repletas de nombres que evocan grandes momentos del futbol

Por: Alan Rodarte

Este partido promete ser un espectáculo lleno de nostalgia y talento. X / @Mexbraleyendas

Este partido promete ser un espectáculo lleno de nostalgia y talento. X / @Mexbraleyendas

El próximo domingo 19 de abril, los aficionados al futbol tendrán una cita imperdible con la historia, ya que las leyendas de México y Brasil se enfrentarán en un emocionante partido.

Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Azteca, en el recién reinaugurado, a las 17:00 horas. Este partido promete ser un espectáculo lleno de nostalgia y talento, reuniendo a figuras icónicas de ambos países en un mismo campo de juego.

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Las convocatorias de ambas selecciones están repletas de nombres que evocan grandes momentos del futbol.

Por parte de México, la afición podrá disfrutar de la magia de jugadores como Rafa Márquez, Ramón Morales, Jared Borgetti, Pavel Pardo, Francisco Palencia y 'Sinha', entre otros. 
La lista completa de leyendas mexicanas incluye a:

Oswaldo Sánchez Jesus Corona Miguel Layún
Ricardo Osorio Rafael Márquez Carlos Salcido
Javier “Maza” Rodríguez Gerardo Torrado Andrés Guardado
Pável Pardo Braulio Luna Ramón Morales
Adolfo “Bofo” Bautista Oribe Peralta Antonio Naelson “Sinha”
Jared Borguetti Francisco Palencia Cuauhtémoc Blanco
Luis Roberto Alves “Zague”

Del lado brasileño, el brillo no será menor, con la presencia de estrellas de la talla de Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Julio Cesar y muchos más. La selección de Brasil contará con:

Ronaldinho Kaká Lúcio
Adriano Marcelo Edmílson
Maicon Giovanni Silva de Oliveira Aldair
Gilberto Silva Edílson Heurelho Gomes
Juninho Paulista Paulo Sérgio Müler
Amaral Djalminha Júlio César
Anderson Polga

Garantizando un despliegue de habilidad y técnica que pocos partidos pueden ofrecer.

Para aquellos interesados en asistir a este evento único, los precios de los boletos han sido establecidos con el objetivo de ser accesibles para los aficionados y sus familias.

El rango de precios comienza desde los 600 pesos, lo que busca facilitar la asistencia a un partido que sirve como antesala al Mundial 2026.

  • Alto Norte: 600 pesos
  • Alto Sur: 600 pesos
  • Alto Lateral: 700 pesos
  • Zona para personas discapacitadas: Mil pesos
  • Sur 100: Mil 500 pesos
  • Norte 100: Mil 500 pesos
  • Preferente 300: Mil 400 pesos
  • Cabecera 300: Mil 500 pesos
  • Lateral 100: Mil 900 pesos
  • Lateral 300 B: Dos mil pesos
  • Lateral 300 A: Dos mil pesos
  • Platea 200: Dos mil 300 pesos
  • Palcos Club: Tres mil 500 pesos
  • Premium A Corner Club: Cuatro mil 200 pesos
  • Premium A y B Locker Club: Cuatro mil 400 pesos
  • Premium A o B Super Seats: Cinco mil pesos
  • Premium A Tunnel Club: Seis mil 500 pesos
  • Premium A Chairman’s Club: Siete mil 500 pesos

*Costos sin cargo por servicio.

Los boletos están disponibles para su compra a través de la página web oficial.

Este partido de leyendas no solo es una oportunidad para revivir glorias pasadas, sino también para disfrutar de la calidad futbolística de jugadores que marcaron una época.

La combinación de talento mexicano y brasileño en el Estadio Azteca promete una tarde inolvidable para todos los asistentes.

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