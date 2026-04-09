México vs Brasil: Precios para ver el juego de leyendas en el Estadio Azteca

El próximo domingo 19 de abril, los aficionados al futbol tendrán una cita imperdible con la historia, ya que las leyendas de México y Brasil se enfrentarán en un emocionante partido.

Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Azteca, en el recién reinaugurado, a las 17:00 horas. Este partido promete ser un espectáculo lleno de nostalgia y talento, reuniendo a figuras icónicas de ambos países en un mismo campo de juego.

Las convocatorias de ambas selecciones están repletas de nombres que evocan grandes momentos del futbol.

Por parte de México, la afición podrá disfrutar de la magia de jugadores como Rafa Márquez, Ramón Morales, Jared Borgetti, Pavel Pardo, Francisco Palencia y 'Sinha', entre otros.

La lista completa de leyendas mexicanas incluye a:

Oswaldo Sánchez Jesus Corona Miguel Layún Ricardo Osorio Rafael Márquez Carlos Salcido Javier “Maza” Rodríguez Gerardo Torrado Andrés Guardado Pável Pardo Braulio Luna Ramón Morales Adolfo “Bofo” Bautista Oribe Peralta Antonio Naelson “Sinha” Jared Borguetti Francisco Palencia Cuauhtémoc Blanco Luis Roberto Alves “Zague”

Del lado brasileño, el brillo no será menor, con la presencia de estrellas de la talla de Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Julio Cesar y muchos más. La selección de Brasil contará con:

Ronaldinho Kaká Lúcio Adriano Marcelo Edmílson Maicon Giovanni Silva de Oliveira Aldair Gilberto Silva Edílson Heurelho Gomes Juninho Paulista Paulo Sérgio Müler Amaral Djalminha Júlio César Anderson Polga

Garantizando un despliegue de habilidad y técnica que pocos partidos pueden ofrecer.

Para aquellos interesados en asistir a este evento único, los precios de los boletos han sido establecidos con el objetivo de ser accesibles para los aficionados y sus familias.

El rango de precios comienza desde los 600 pesos, lo que busca facilitar la asistencia a un partido que sirve como antesala al Mundial 2026.

Alto Norte: 600 pesos

Alto Sur: 600 pesos

Alto Lateral: 700 pesos

Zona para personas discapacitadas: Mil pesos

Sur 100: Mil 500 pesos

Norte 100: Mil 500 pesos

Preferente 300: Mil 400 pesos

Cabecera 300: Mil 500 pesos

Lateral 100: Mil 900 pesos

Lateral 300 B: Dos mil pesos

Lateral 300 A: Dos mil pesos

Platea 200: Dos mil 300 pesos

Palcos Club: Tres mil 500 pesos

Premium A Corner Club: Cuatro mil 200 pesos

Premium A y B Locker Club: Cuatro mil 400 pesos

Premium A o B Super Seats: Cinco mil pesos

Premium A Tunnel Club: Seis mil 500 pesos

Premium A Chairman’s Club: Siete mil 500 pesos

*Costos sin cargo por servicio.

Los boletos están disponibles para su compra a través de la página web oficial.

Este partido de leyendas no solo es una oportunidad para revivir glorias pasadas, sino también para disfrutar de la calidad futbolística de jugadores que marcaron una época.

La combinación de talento mexicano y brasileño en el Estadio Azteca promete una tarde inolvidable para todos los asistentes.

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AR