Atlético de Madrid vs Barcelona: ¿Cuándo, a qué hora y DÓNDE VER el partido de vuelta?

El próximo martes 14 de abril, los aficionados al fútbol tendrán una cita ineludible con el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, que enfrentará al Atlético de Madrid y al Barcelona. Este encuentro, que promete ser vibrante, se disputará a las 13:00 horas.

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El Estadio Metropolitano será el escenario de este crucial partido, donde ambos equipos buscarán un lugar en las semifinales de la competición más prestigiosa a nivel de clubes en Europa.

Para los seguidores en México, el partido comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá ser sintonizado a través del canal FOX ONE.

Este enfrentamiento no es nuevo en la Champions League.

Antecedentes entre ambos dentro de la UEFA Champions League

Temporada 2015-2016, Cuartos de Final:

Atlético de Madrid 2-0 Barcelona

Barcelona 2-1 Atlético de Madrid

Temporada 2013-2014, Cuartos de Final:

Atlético de Madrid 1-0 Barcelona

Barcelona 1-1 Atlético de Madrid

Ambos equipos llegan a este encuentro con actividad previa en LaLiga. El Barcelona se enfrentará al RCD Espanyol el sábado 11 de abril, mientras que el Atlético de Madrid hará lo propio contra el Sevilla el mismo día.

Los últimos enfrentamientos entre Atlético de Madrid y Barcelona

Atlético 1-2 Barcelona / LaLiga

Barcelona 3-0 Atlético / Copa del Rey (Avanzó el Atlético por marcador global de 4-3)

Atlético 4-0 Barcelona / Copa del Rey (Juego de Ida)

Barcelona 3-1 Atlético / LaLiga

Con estos antecedentes, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y Barcelona se perfila como un duelo lleno de emoción y estrategia, donde cada detalle contará para definir al equipo que avanzará a la siguiente fase. No te pierdas este emocionante encuentro el martes 14 de abril.

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