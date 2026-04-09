Carlos Ortiz queda contra las cuerdas y McIlroy comparte la cima en el primer día en Augusta

El telón del 90.º Masters Tournament se levantó este jueves con una mezcla de experiencia dominante y tropiezos inesperados para los representantes latinos. Bajo condiciones complejas, con ráfagas de viento traicioneras y greenes sumamente exigentes, el tapatío Carlos Ortiz tuvo un debut complicado en su regreso a Magnolia Lane , mientras que en la parte alta del tablero, Rory McIlroy y el estadounidense Sam Burns impusieron condiciones desde el arranque.

Para el tapatío, la primera ronda estuvo lejos de lo esperado. Ortiz, quien arribó con expectativas altas tras su destacado cuarto lugar en el US Open 2025, cerró el día en el puesto 82, empatado con Sami Valimaki y Pongsapak Laopakdee.

El mexicano firmó una tarjeta de 80 golpes (+8), en una jornada que se le complicó especialmente en la segunda vuelta, donde el campo castigó cada error . Sus intentos por recuperar terreno no rindieron frutos y terminó cediendo golpes clave que ahora lo tienen al borde de la eliminación.

Este resultado lo obliga a encarar un viernes de máxima exigencia, prácticamente sin margen de error, si pretende superar el corte y mantenerse con vida el fin de semana.

En contraste, la pelea por el liderato mostró una cara completamente distinta. Rory McIlroy, vigente campeón, dejó claro que mantiene el control del campo al firmar una ronda de 67 golpes (-5), colocando su nombre en lo más alto de la clasificación. A su lado aparece Sam Burns, quien replicó la misma tarjeta para compartir el liderato provisional.

Detrás de ellos, la competencia se mantiene cerrada. Kurt Kitayama, Jason Day y Patrick Reed se colocaron en la tercera posición con 69 golpes (-3) , mientras que el número uno del mundo, Scottie Scheffler, firmó un sólido 70 (-2), manteniéndose al acecho junto a Xander Schauffele y Shane Lowry.

De cara a la segunda ronda, el llamado “Viernes de Corte” anticipa alta tensión . Las condiciones se mantendrán demandantes y obligarán a los contendientes a evitar errores.

El margen es mínimo y en Augusta, como dicta su historia, la diferencia entre seguir en competencia o despedirse prematuramente puede definirse por detalles imperceptibles en el green.

SV