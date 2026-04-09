El club de Europa que tiene en la mira a varios jugadores de Chivas

El interés desde Europa comienza a intensificarse en torno al Club Deportivo Guadalajara, donde no solo un futbolista ha captado la atención, sino varios elementos del plantel. Entre los clubes que han seguido de cerca al Rebaño destaca el FC Copenhague , institución danesa que analiza distintas opciones dentro del equipo rojiblanco.

No obstante, las pretensiones económicas de la directiva encabezada por Amaury Vergara podrían representar un obstáculo importante para concretar cualquier negociación.

Interés múltiple desde Dinamarca

En un primer momento, el foco estuvo sobre el guardameta Raúl “Tala” Rangel, pero reportes recientes indican que el conjunto europeo ha ampliado su radar hacia otros jugadores. De acuerdo con información del periodista Pepe del Bosque, el club danés -donde milita Rodrigo Huescas- evalúa la posibilidad de incorporar a más futbolistas de Chivas en el próximo mercado.

Entre los nombres que figuran en la lista de interés se encuentran Roberto “Piojo” Alvarado, Diego Campillo, Daniel Aguirre y el propio Rangel. Cada uno de ellos ofrece características distintas que resultan atractivas: Alvarado es un atacante consolidado y determinante, mientras que Campillo y Aguirre representan apuestas a futuro por su desarrollo y crecimiento reciente. En el caso del arquero, su proyección y regularidad también lo colocan como una opción interesante. A la par, otros talentos del club, como Armando “Hormiga” González, también han despertado la atención de equipos europeos .

Obstáculos y escenario rumbo al verano

Sin embargo, concretar alguna transferencia no será sencillo, especialmente en el caso de Alvarado. El mediocampista ofensivo tendría una cláusula cercana a los 15 millones de dólares, una cifra elevada para instituciones de ligas como la danesa, lo que complica su salida. En contraste, jugadores más jóvenes como Campillo o Aguirre podrían resultar alternativas más accesibles, tanto por su costo como por su proyección.

Con el mercado de verano en el horizonte, el desenlace dependerá de múltiples factores, entre ellos la postura de la directiva rojiblanca y la intención de los futbolistas de emigrar . El rendimiento deportivo del equipo también jugará un papel clave: una campaña competitiva podría frenar salidas, mientras que ofertas atractivas abrirían la puerta para que algunos elementos den el salto al futbol europeo.

SV