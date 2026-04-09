Charros de Jalisco busca mantener la cercanía con su afición

Los Charros de Jalisco desean mantener la relación tan cercana que han construido con su afición, por lo que, para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, la directiva apostó por no aumentar los precios en los boletos y conservar algunas promociones que motivan al público a asistir al estadio .

“Para esta tercer temporada hemos tomado decisiones muy importantes. Una de ellas es mantener los precios en respuesta a los aficionados que nos han estado apoyando, No subimos precio, mantuvimos las mismas promociones, y aparte tenemos, tenemos un estadio que ya hemos probado que tiene un gran ambiente en el que pueden venir con toda la familia.

“Hay que recordar que el aficionado sí cuenta y es muy importante tenerlo en el terreno de juego. Gritarles a los jugadores o presionar al pitcher rival sí cuenta, lo sienten los jugadores. Nosotros siempre los estaremos invitado a que sigan aquí con nosotros”, comentó Alberto González, Director General de Charros.

Respecto a la remodelación del inmueble de Zapopan, González señaló que todo continúa conforme al plan inicial y será a inicios del 2027 cuando se realicen los trabajos más significativos .

“La remodelación del estadio comenzará con la sustitución del pasto sintético el 16 de septiembre y se realizarán mejoras en infraestructura básica durante julio y agosto. A inicios del 2027, se iniciará la remodelación de graderías y suites, con un enfoque en mantener el estadio operativo durante el proceso. La remodelación tomará entre 2.5 y 3 años, pero el plan actual se mantiene”, agregó Alberto.

SV