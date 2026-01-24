En la antesala del compromiso amistoso México vs Bolivia, el joven mediocampista del Monterrey, Iker Fimbres, compartió sus impresiones sobre lo que significa para la nueva generación de futbolistas enfrentar escenarios de alta exigencia. A sus 20 años, el originario de Hermosillo se perfila como una de las piezas clave en el recambio generacional que busca consolidar el técnico Javier Aguirre de cara a la Copa Mundial de 2026.

Fimbres, quien se desempeña habitualmente como mediocentro ofensivo, destacó que las condiciones climáticas y geográficas de Bolivia, lejos de ser un impedimento, son una oportunidad de crecimiento. "Este tipo de climas te ayuda a sacar lo mejor de ti porque es una dificultad más grande. No siempre es bueno jugar en buenos climas", señaló el futbolista en zona mixta este sábado.

Para el juvenil, enfrentar a rivales de la Conmebol en su propio terreno es vital para sumar experiencia y fortalecer el carácter.

Con el torneo regular avanzando, la competencia por un lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana es intensa. Fimbres reconoció que estar en esa lista es un objetivo constante, pero mantiene los pies en la tierra: "Es algo que siempre he pensado, pero simplemente vengo a aportar y a hacer lo que sé hacer. Si llego a estar en esa lista, más que feliz".

El mediocampista subrayó la importancia de estos duelos ante rivales "duros y complicados" para alejarse de la zona de confort. Al recordar que las actuales generaciones ya no cuentan con el roce constante de torneos como la Copa Libertadores o Sudamericana, Fimbres ve en el partido de este domingo una ventana fundamental para foguearse a nivel internacional.

México y Bolivia se verán las caras este domingo 25 de enero en el Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, en un encuentro donde los jóvenes como Fimbres buscarán demostrar que tienen los "tamaños" para portar la camiseta nacional en los escenarios más exigentes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF