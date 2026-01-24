El duelo entre la Selección Mexicana y Bolivia se disputará este domingo como parte de la agenda de partidos amistosos internacionales. El encuentro es el segundo compromiso del año para el Tri y una prueba clave para Bolivia en su preparación rumbo a la repesca del Mundial 2026. A continuación, te contamos a qué hora se juega y dónde verlo EN VIVO.

Cómo llegan Bolivia vs México al partido amistoso

Este domingo se celebrará un duelo internacional en el Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, con objetivos distintos para ambas selecciones.

Bolivia afronta su último amistoso previo a la repesca mundialista que disputará en marzo, instancia en la que buscará un boleto al Mundial 2026. La Verde viene de empatar 1-1 ante Panamá y el cuerpo técnico encabezado por Óscar Villegas analiza ajustes defensivos, tras la lesión de Diego Arroyo. Podrían aparecer desde el inicio jugadores como Marcelo Tórrez en la zaga y Willan Álvarez o Juan Godoy en el ataque.

México, por su parte, llega tras vencer 0-1 a Panamá con un autogol en tiempo de compensación. El conjunto dirigido por Javier Aguirre continúa su proceso de evaluación rumbo a la Copa del Mundo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá. El Tri no contará con Gilberto Mora por molestias físicas, por lo que Alexis Gutiérrez fue convocado como relevo. Se esperan variantes en la alineación, incluido el posible ingreso de Luis Malagón en la portería.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en mayo de 2024, en un amistoso disputado en Chicago, donde México se impuso por 1-0 con gol de Efraín Álvarez.

Alineaciones probables Bolivia vs México

Bolivia: Carlos Lampe; Lucas Macazaga, Richet Gómez, Marcelo Tórrez, Ervin Vaca; Antonio Melgar, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Willan Álvarez y Juan Godoy. DT. Óscar Villegas.

Carlos Lampe; Lucas Macazaga, Richet Gómez, Marcelo Tórrez, Ervin Vaca; Antonio Melgar, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Willan Álvarez y Juan Godoy. DT. Óscar Villegas. México: Luis Malagón; Israel Reyes, Everardo López, Erik Lira, Jorge Sánchez; Bryan González, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Alexis Gutiérrez; Brian Gutiérrez y Armando González. DT. Javier Aguirre.

Dónde ver EN VIVO el partido amistoso Bolivia vs México

Este domingo 25 de enero de 2026, Bolivia recibirá a México en el Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, de Santa Cruz. El encuentro comenzará a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver EN VIVO por televisión abierta, restringida y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Domingo 25 de enero de 2026, 13:30 horas

Domingo 25 de enero de 2026, 13:30 horas Estadio: Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, Santa Cruz

Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, Santa Cruz Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes Network y Azteca 7

*Con información de EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

