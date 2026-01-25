Este domingo 25 de enero se presenta como una jornada atractiva para los aficionados al futbol, con una cartelera de partidos interesante que promete emociones y seguimiento en tiempo real a través de distintos dispositivos y señales de televisión.Para facilitar la planificación, se presenta una guía clara y completa con los horarios y las opciones de transmisión de cada encuentro, que incluye televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming, con el fin de que organices tu día conforme a la agenda futbolística.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF