Futbol hoy 25 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este domingo 25 de enero se presenta como una jornada atractiva para los aficionados al futbol, con una cartelera de partidos interesante que promete emociones y seguimiento en tiempo real a través de distintos dispositivos y señales de televisión.

Para facilitar la planificación, se presenta una guía clara y completa con los horarios y las opciones de transmisión de cada encuentro, que incluye televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming, con el fin de que organices tu día conforme a la agenda futbolística.

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Liga Expansión MX EN VIVO

  • Leones Negros vs Correcaminos | 12:00 | AYM Sports |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Liga MX Femenil EN VIVO

  • Puebla vs Chivas | 12:00 | FOX One, Tubi |
  • Pumas vs Santos | 12:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • América vs Mazatlán | 17:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 La Liga EN VIVO

  • Atlético de Madrid vs Mallorca | 07:00 | SKY Sports |
  • Barcelona vs Real Oviedo | 09:15 | SKY Sports |
  • Real Sociedad vs Celta | 11:30 | SKY Sports |
  • Alavés vs Real Betis | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Premier League EN VIVO

  • Newcastle vs Aston Villa | 08:00 | HBO Max |
  • Brentford vs Nottingham Forest | 08:00 | FOX One |
  • Crystal Palace vs Chelsea | 08:00 | HBO Max, TNT, TNT Sports |
  • Arsenal vs Manchester United | 10:30 | HBO Max, TNT, TNT Sports |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Serie A EN VIVO

  • Sassuolo vs Cremonese | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Genoa vs Bologna | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Atalanta vs Parma | 08:00 | Disney+ Premium |
  • Juventus vs Napoli | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Roma vs Milan | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Ligue 1 EN VIVO

  • Nantes vs Nice | 08:00 | FOX One, FOX |
  • Stade Brestois vs Toulouse | 10:15 | FOX One, FOX |
  • Metz vs Olympique Lyon | 10:15 | FOX One, Tubi |
  • Paris FC vs Angers | 10:15 | FOX One |
  • Lille vs Strasbourg | 13:45 | FOX One, FOX |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Bundesliga EN VIVO

  • Borussia Mönchengladbach vs Stuttgart | 08:30 | SKY Sports |
  • Freiburg vs FC Köln | 10:30 | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Amistoso EN VIVO

  • Bolivia vs México | 13:30 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Eredivisie EN VIVO

  • SC Telstar vs AZ Alkmaar | 05:15 | Disney+ Premium, ESPN 4 |
  • Feyenoord vs Heracles | 09:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

