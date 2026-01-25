Este domingo 25 de enero se presenta como una jornada atractiva para los aficionados al futbol, con una cartelera de partidos interesante que promete emociones y seguimiento en tiempo real a través de distintos dispositivos y señales de televisión.

Para facilitar la planificación, se presenta una guía clara y completa con los horarios y las opciones de transmisión de cada encuentro, que incluye televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming, con el fin de que organices tu día conforme a la agenda futbolística.

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Liga Expansión MX EN VIVO

Leones Negros vs Correcaminos | 12:00 | AYM Sports |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Liga MX Femenil EN VIVO

Puebla vs Chivas | 12:00 | FOX One, Tubi |

Pumas vs Santos | 12:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

América vs Mazatlán | 17:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 La Liga EN VIVO

Atlético de Madrid vs Mallorca | 07:00 | SKY Sports |

Barcelona vs Real Oviedo | 09:15 | SKY Sports |

Real Sociedad vs Celta | 11:30 | SKY Sports |

Alavés vs Real Betis | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Premier League EN VIVO

Newcastle vs Aston Villa | 08:00 | HBO Max |

Brentford vs Nottingham Forest | 08:00 | FOX One |

Crystal Palace vs Chelsea | 08:00 | HBO Max, TNT, TNT Sports |

Arsenal vs Manchester United | 10:30 | HBO Max, TNT, TNT Sports |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Serie A EN VIVO

Sassuolo vs Cremonese | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |

Genoa vs Bologna | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Atalanta vs Parma | 08:00 | Disney+ Premium |

Juventus vs Napoli | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Roma vs Milan | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Ligue 1 EN VIVO

Nantes vs Nice | 08:00 | FOX One, FOX |

Stade Brestois vs Toulouse | 10:15 | FOX One, FOX |

Metz vs Olympique Lyon | 10:15 | FOX One, Tubi |

Paris FC vs Angers | 10:15 | FOX One |

Lille vs Strasbourg | 13:45 | FOX One, FOX |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Bundesliga EN VIVO

Borussia Mönchengladbach vs Stuttgart | 08:30 | SKY Sports |

Freiburg vs FC Köln | 10:30 | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Amistoso EN VIVO

Bolivia vs México | 13:30 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy domingo 25 de enero de 2026 Eredivisie EN VIVO

SC Telstar vs AZ Alkmaar | 05:15 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Feyenoord vs Heracles | 09:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

