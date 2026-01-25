La temporada 2025-2026 de LaLiga Española ha entrado en su fase más crítica y emocionante. Al cruzar el ecuador del campeonato, el futbol español se encuentra fracturado en dos realidades opuestas: un duelo titánico en las alturas entre el FC Barcelona y el Real Madrid, y una lucha desesperada por la supervivencia que amenaza con arrastrar a históricos del balompié ibérico.

El FC Barcelona de Hansi Flick llega a este punto de enero defendiendo la cima con 49 unidades, aunque el margen de error se ha reducido a cero. Tras una racha dominante, la reciente caída ante la Real Sociedad en el Reale Arena ha reavivado las esperanzas del madridismo. Los blaugranas han encontrado en Lamine Yamal y un resurgido Ferran Torres la pólvora necesaria para mantenerse arriba, sumado a un Marcus Rashford que ha encajado con éxito en el esquema catalán.

Apenas un punto por debajo aparece el Real Madrid. El conjunto blanco, ahora bajo la dirección de un proyecto con Álvaro Arbeloa que busca estabilidad tras el impacto de la era Xabi Alonso, se apoya en la figura indiscutible de Kylian Mbappé. El astro francés está justificando cada euro de su fichaje liderando la tabla del “Pichichi” con 19 dianas, una cifra que mantiene al Madrid con la respiración en el cuello de su eterno rival. La reciente final de la Supercopa de España, ganada por el Barcelona 3-2, dejó claro que la paridad es absoluta y que el título liguero se decidirá probablemente en los detalles de los duelos directos.

AFP

Crisis y sorpresas

El foco de atención se desplaza a la parte baja de la tabla. Las decepciones de la temporada: Valencia y Sevilla. El conjunto “Che” ocupa la decimoséptima posición con apenas 20 puntos, salvándose del descenso solo por la diferencia de goles. El Sevilla, decimocuarto, no logra encontrar la regularidad y vive sumido en una crisis institucional que se refleja en un juego errático.

En contraste, la gran revelación ha sido el RCD Espanyol. El equipo “perico”, recién vuelto a los primeros planos, se ubica en una sorprendente quinta posición con 34 puntos, soñando seriamente con puestos europeos. El Elche y el Celta de Vigo también han mostrado una solidez inesperada, manteniéndose en la zona noble de la clasificación.

La pelea en el sótano

El Sevilla FC y el Valencia CF viven un calvario, coqueteando peligrosamente con la zona de descenso (puestos 14 y 17 respectivamente).

AFP

La agonía del descenso

En el “pozo”, la situación es alarmante para el Real Oviedo, colista con 13 puntos, y el Levante con 14. Ambos equipos, recién ascendidos, están pagando el derecho de piso en la máxima categoría. El Deportivo Alavés completa la zona roja con 19 unidades, pero la cercanía del Valencia y el Getafe convierte la lucha por la permanencia en una auténtica “guerra de guerrillas” donde cada punto vale oro.

Las figuras

Además de Mbappé, la liga ha encumbrado a Vedat Muriqi (foto) como el héroe del Mallorca, acumulando 14 tantos que mantienen a su equipo a flote. Entre las curiosidades del torneo, destaca la implementación de nuevas tecnologías de arbitraje que, aunque han buscado reducir la polémica, han generado debates encendidos en jornadas clave, como la expulsión de Frenkie de Jong en la Supercopa que marcó un antes y un después en el ritmo competitivo del neerlandés.

ESPECIAL

Momentos clave en la temporada

La victoria del Barcelona en la *Supercopa de España* (3-2 ante el Madrid) les dio un impulso moral.

La salida de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid y el debut de Arbeloa como entrenador interino/asistente tras movimientos en el banquillo blanco.

Los primeros 10 de LaLiga hasta el momento

1. Real Madrid: 51 pts.

2. Barcelona: 49 pts.

3. Atlético de Madrid: 41 pts.

4. Villarreal: 41 pts.

5. Espanyol: 34 pts.

6. Real Betis: 32 pts.

7. Celta de Vigo: 32 pts.

8. Osasuna: 25 pts.

9. Elche: 24 pts.

10. Real Sociedad: 24 pts.