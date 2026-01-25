Abierto de Australia: Retiros, polémicas y tensiones que deja la primera semana

La primera semana del Australian Open ha sido, sin duda, una de las más convulsas y fascinantes de los últimos años. Melbourne Park no solo ha sido testigo de un tenis de altísimo nivel, sino también de una serie de incidentes, polémicas tecnológicas y retiros inesperados que han mantenido a los aficionados al borde del asiento. Entre récords históricos y momentos de tensión, el primer Grand Slam del año ha definido un cuadro de octavos de final que promete emociones fuertes.

La gran nota amarga de la semana la protagonizó Naomi Osaka. La japonesa, quien buscaba recuperar su trono en Australia, tuvo que despedirse prematuramente tras sufrir una distensión abdominal durante su partido de tercera ronda ante la rumana Sorona Cirstea. El retiro de Osaka, sumado a sus recientes batallas físicas y mentales, deja un vacío importante en el cuadro femenino y reabre el debate sobre la intensidad del calendario profesional.

Por otro lado, Novak Djokovic no se mantuvo alejado de la controversia. A pesar de su dominio en la pista, el serbio estuvo al borde de la descalificación en su partido de tercera ronda frente a Botic van de Zandschulp. Tras perder un punto clave, “Nole” lanzó un pelotazo que pasó a centímetros de una alcanzapelotas. Aunque se disculpó de inmediato, el incidente evocó su descalificación en el US Open 2020 y encendió las redes sociales.

Además, el torneo ha estado marcado por fallas en el sistema de Video Review, generando reclamos airados de jugadores como Alexander Zverev y Daniil Medvedev.

Algunas de las polémicas

Tensión en la Red: Laura Siegemund y Maddison Inglis protagonizaron un duro enfrentamiento verbal y deportivo en segunda ronda, captando la atención mediática.

Aficionados irrespetuosos: Alejandro Davidovich se encaró con espectadores que aplaudieron su caída y lesión de tobillo.

Tecnología bajo sospecha: Fallos o demoras en el video review generaron quejas, como en el partido entre Fery y Cobolli.

Gritos y Fair Play: Jelena Djokovic criticó el comportamiento de Sorana Cirstea frente a Naomi Osaka, señalando falta de deportividad.

Protestas de los aficionados: Yulia Putintseva provocó al público tras ganar a Beatriz Haddad Maia, generando abucheos.

Festejo Anticipado: Sebastian Ofner celebró su victoria antes de que el partido terminara oficialmente por no conocer bien las reglas.

Calendario para hoy

Rama varonil

Alexander Bublik vs. Álex de Miñaur

Alexander Zverev vs. Francisco Cerúndolo

Lorenzo Musetti vs. Taylor Fritz

Jakub Mensik vs. Novak Djokovic

Ben Shelton vs. Casper Ruud

Luciano Darderi vs. Jannik Sinner

Rama femenil