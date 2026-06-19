México vence a Corea del Sur: esto dijo el entrenador asiático del grosero error de su arquero

El partido entre las selecciones de México y Corea del Sur resultó reñido y con posibilidades para ambos bandos, tal y como se esperaba, sin embargo, un error del portero Kim Seung-Gyu, aprovechado por Luis Romo, terminó por inclinar la balanza 1-0 a favor de México, que aseguró el primer lugar del Grupo A del Mundial 2026 y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final.

"Un error desafortunado que nos costó el partido", dijo al respecto el entrenador Hong Myung-Bo, cuyo equipo tuvo periodos de dominio y un par de oportunidades claras de gol.

"En el primer tiempo México nos presionó mucho, eso nos hizo perder la salida. En los primeros 20 minutos aguantamos, eso nos permitió controlar el juego en el final de los primeros 45 minutos. El resultado por eso es decepcionante, porque estábamos haciendo un buen partido y un error nos costó demasiado", dijo el técnico.

En la jugada referida, Kim Seung-Gyu chocó con uno de sus compañeros y dejó el balón a la deriva, lo cual aprovechó Luis Romo para disparar a gol sin obstáculos.

"Fue una jugada desafortunada porque todos dependemos del trabajo en equipo y en esa acción nos equivocamos. El resultado es desafortunado porque habíamos entrenado muy bien, creo que hicimos algunas cosas bien; mis jugadores dieron lo mejor", señaló Hong Myung-Bo.

A tres minutos del final, Cho Gue-Sung tuvo una gran oportunidad para empatar el juego, pero Raúl Rangel, portero mexicano, lo impidió con sus reflejos admirables.

Al final de la segunda jornada del Grupo A, México ocupa la cima del sector con seis puntos, seguido de Corea del Sur, con tres.

En tercer lugar aparece República Checa y en el cuarto puesto Sudáfrica, ambos con un punto.

Hong Myung-Bo, entrenador de Corea del Sur. EL INFORMADOR/A. Navarro

Corea del Sur se prepara para enfrentar a Sudáfrica

Hong Myung-Bo también habló sobre lo que les espera a los Tigres Asiáticos frente a Sudáfrica, partido que disputarán el miércoles 24 de junio en Monterrey:

"Vi el juego de Sudáfrica, creo que tendrán algunas ausencias para este último partido, de todas maneras no vamos a distraernos con eso. Sudáfrica es un equipo rápido, tiene buena condición física y mucha fuerza. Estaremos preparados para ellos", dijo.

Corea del Sur ya no tiene oportunidad de arrebatarle a México el primer lugar del sector, pues el primer criterio de desempate es el resultado de juegos directos, pero tiene una ventaja cómoda para quedar segundo y jugar la siguiente ronda en Los Ángeles ante el segundo lugar del Grupo B, hasta ahora ocupado por Suiza.

