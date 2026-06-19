La segunda jornada del Grupo C en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá un choque clave entre Escocia y Marruecos este viernes 19 de junio. Con la fase de grupos en su segunda jornada, ambos conjuntos buscarán sumar un resultado que los acerque a sus objetivos y les permita mejorar su posición dentro del sector.

El compromiso tendrá como escenario el Estadio Boston, ubicado en Foxborough, y arrancará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México. La importancia de los puntos en disputa convierte este encuentro en una prueba determinante para las aspiraciones de ambas selecciones dentro del torneo, y aquí te compartimos dónde verlo en vivo.

¿Cómo llegan Escocia y Marruecos?

Escocia afrontará este encuentro con la confianza de haber iniciado con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026. El conjunto europeo encabeza el Grupo C con tres puntos, gracias al triunfo obtenido en la primera jornada, un resultado que además le permitió conservar su portería en cero y sumar una diferencia de goles positiva.

El buen arranque coloca a los escoceses en una posición privilegiada dentro del sector, ya que una nueva victoria los acercaría de manera importante a los octavos de final. Por ello, el duelo representa una oportunidad clave para afianzarse en la cima de la clasificación y dar un paso firme hacia la siguiente ronda.

Del otro lado estará Marruecos, selección que rescató un empate en su presentación ante Brasil y que llega con la necesidad de seguir sumando unidades. El conjunto africano comparte la segunda posición del grupo con un punto y una diferencia de goles neutral, por lo que un resultado favorable le dejaría mantenerse plenamente en la disputa por uno de los boletos a la fase eliminatoria.

Con objetivos igualmente importantes, ambos equipos nacionales afrontarán un partido que podría comenzar a definir el panorama del Grupo C. Mientras Escocia intentará consolidar su liderato, Marruecos buscará mantenerse en la lucha por la clasificación y evitar complicaciones en la recta final de la fase de grupos.

Dónde ver EN VIVO el partido Escocia vs Marruecos del Mundial 2026

El partido entre Escocia y Marruecos, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial 2026, se disputará este viernes 19 de junio de 2026. El encuentro comenzará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y se llevará a cabo en el Estadio Boston, ubicado en la ciudad del mismo nombre.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso de la fase de grupos estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de esta plataforma.

Fecha y hora: Viernes 19 de junio, 16:00 horas

Viernes 19 de junio, 16:00 horas Estadio: Estadio Boston, Boston

Estadio Boston, Boston Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Escocia y Marruecos afrontan un compromiso importante dentro de la actividad del Grupo C, con la intención de sumar unidades que los acerquen a la clasificación a la siguiente ronda. Conforme avanza la fase de grupos, cada punto adquiere mayor relevancia, por lo que ambas selecciones buscarán imponer condiciones en un duelo que podría ser determinante para sus aspiraciones mundialistas.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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