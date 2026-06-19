La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con su intensa actividad este viernes 19 de junio, cuando las selecciones de Estados Unidos y Australia se enfrenten en un duelo que podría marcar el rumbo del Grupo D. Ambos equipos llegan con paso perfecto tras imponerse en sus respectivos partidos de debut, por lo que el liderato de su sector estará en juego.

El encuentro se disputará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Seattle, escenario donde dos de las selecciones más sólidas del grupo buscarán dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda. Aquí te decimos cuándo y dónde ver este partido, así como los detalles más importantes del compromiso.

¿Cómo llegan Estados Unidos y Australia?

Estados Unidos y Australia llegan a este compromiso como los dos equipos que dominan el Grupo D tras su debut en la Copa del Mundo 2026. Ambas selecciones suman tres puntos, aunque el conjunto estadounidense ocupa la primera posición gracias a una mejor diferencia de goles.

El equipo de las Barras y las Estrellas se instaló en la cima del sector con una diferencia de +3, luego de marcar cuatro goles y recibir solo uno en su primer encuentro del torneo ante Paraguay. Ese rendimiento le permite superar momentáneamente a Australia en la clasificación.

Por su parte, los australianos marchan en la segunda posición con una diferencia de +2, resultado de los dos goles que anotaron en su presentación ante Turquía y de haber mantenido su portería imbatida. Con los mismos puntos que los estadounidenses, buscan quedarse con el liderato del sector.

El ganador de este partido dará un paso importante rumbo a la siguiente ronda, ya que ampliará su ventaja sobre Turquía y Paraguay, selecciones que comenzaron el certamen con una derrota y que, por ahora, permanecen sin unidades en el Grupo D.

Dónde ver EN VIVO el partido Estados Unidos vs Australia del Mundial 2026

El encuentro entre Estados Unidos y Australia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial 2026, se disputará este viernes 19 de junio de 2026. El balón comenzará a rodar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Seattle.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso de la fase de grupos estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de esta plataforma.

Fecha y hora: Viernes 19 de junio, 13:00 horas

Viernes 19 de junio, 13:00 horas Estadio: Estadio Seattle

Estadio Seattle Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Estados Unidos y Australia se enfrentan en un duelo clave dentro del Grupo D, en una jornada que podría comenzar a definir el rumbo de la clasificación rumbo a los octavos de final. Con la fase de grupos avanzando rápidamente, ambas selecciones buscarán sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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