Brasil vuelve a la actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este viernes 19 de junio con un compromiso de gran importancia frente a Haití, en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. La escuadra sudamericana está obligada a sumar de a tres para no comprometer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro se disputará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Filadelfia. Mientras la Canarinha busca celebrar su primera victoria en el torneo, el conjunto haitiano intentará dejar atrás el revés sufrido en su presentación y mantenerse con vida en la pelea por los puestos de clasificación del Grupo C. En esta nota te damos todos los detalles del juego, incluido el horario y canales de transmisión.

¿Cómo llegan Brasil y Haití?

Brasil llega a este compromiso después de empatar 1-1 frente a Marruecos en su debut mundialista. Vinícius Jr. fue el encargado de marcar para la Canarinha, mientras que Ismael Saibari anotó el tanto del conjunto africano. Con ese resultado, la selección sudamericana suma un punto y comparte la segunda posición del Grupo C con Marruecos, ambos con un gol a favor y uno en contra. En contraste, Escocia se mantiene en la cima del sector tras imponerse a Haití en la primera jornada.

Para el conjunto sudamericano, este encuentro representa una oportunidad importante para colocarse en puestos de clasificación y acercarse al liderato. Una victoria le permitiría tomar ventaja en la lucha por avanzar a la siguiente ronda y llegar en una posición más favorable a la última fecha de la fase de grupos y además, limpiar la mala impresión que dejó en su debut.

Del otro lado, Haití afronta esta segunda jornada con la necesidad de reaccionar después de iniciar el torneo con una derrota. El combinado caribeño ocupa el último lugar del Grupo C sin puntos y con una diferencia de goles de -1, consecuencia de la caída sufrida ante Escocia en su presentación.

Con los europeos al frente de la clasificación con tres unidades, tanto Brasil como Haití saben que el resultado de este partido puede ser determinante para sus aspiraciones. Mientras la Canarinha busca su primer triunfo en el certamen, los haitianos intentarán sumar sus primeros puntos para mantenerse con opciones de avanzar.

Dónde ver EN VIVO el partido Brasil vs Haití del Mundial 2026

El partido entre Brasil y Haití, dentro de la agenda de la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial 2026, se llevará a cabo este viernes 19 de junio de 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Filadelfia.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso de la fase de grupos estará disponible a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales, por lo que habrá múltiples opciones para seguir cada detalle del encuentro.

Fecha y hora: Viernes 19 de junio, 19:00 horas

Viernes 19 de junio, 19:00 horas Estadio: Estadio Filadelfia

Estadio Filadelfia Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes Network, Pase Mundial 2026 (ViX Premium) y Azteca Deportes App

Brasil y Haití se medirán en un encuentro importante dentro de la actividad del Grupo C, con la mira puesta en sumar puntos valiosos en la lucha por avanzar a la fase de eliminación directa. Con la competencia entrando en una etapa decisiva dentro de la fase de grupos, ambas selecciones buscarán obtener un resultado que fortalezca sus aspiraciones en la Copa del Mundo 2026.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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