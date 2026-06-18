La noche de este jueves en el Estadio Guadalajara quedará grabada para siempre en la memoria de Raúl Rangel y Luis Romo. En el escenario que conocen como su hogar y ante una afición que nunca dejó de creer, el arquero y el capitán de Chivas escribieron una de esas historias que parecen predestinadas al convertirse en los grandes héroes de la Selección Mexicana y guiar al Tricolor a la siguiente fase del Mundial 2026.

Para Raúl Rangel, el camino hasta la portería de México no fue sencillo. Durante meses convivió con las dudas, las comparaciones y el debate constante sobre quién debía custodiar el arco nacional. La presión por ver a Guillermo Ochoa como titular rumbo a la Copa del Mundo era enorme y cada actuación del guardameta rojiblanco era observada con lupa.

Ante Sudáfrica tuvo momentos de incertidumbre que alimentaron las críticas y abrieron nuevamente la discusión. Muchos pensaron que su oportunidad podía terminar ahí. Sin embargo, Javier Aguirre decidió mantener su confianza en el arquero de Chivas para el duelo frente a Corea, una decisión que terminaría siendo determinante.

Y cuando México más lo necesitaba, apareció el ‘Tala’. En el instante más complicado del encuentro, cuando el nerviosismo recorría las tribunas y el sueño parecía tambalearse, Rangel respondió con una atajada monumental. Se lanzó, rechazó el peligro y, en dos tiempos, abrazó el balón como quien abraza una ilusión colectiva. En cuestión de segundos, el silencio se transformó en un rugido ensordecedor.

Las tribunas comenzaron a corear su nombre. Guadalajara se rindió ante uno de los suyos. México encontró en él mucho más que un arquero: encontró a un guardián. Esa noche, Raúl Rangel dejó de ser una promesa para convertirse en el héroe que sostuvo la esperanza de todo un país.

Romo aprovechó un error del portero coreano para anotar el gol de la victoria. EL INFORMADOR/A Navarro

Pero las historias inolvidables rara vez tienen un solo protagonista. Mientras Rangel defendía el sueño mexicano, Luis Romo se encargó de hacerlo realidad. El capitán rojiblanco llegó a este Mundial después de recorrer un camino lleno de obstáculos. Pasó de estar lejos de los planes de la Selección a ganarse cada oportunidad con esfuerzo, liderazgo y actuaciones sobresalientes con Chivas. También tuvo que superar una lesión que amenazó con dejarlo fuera del momento más importante de su carrera.

Incluso ya concentrado con el Tricolor, su panorama parecía complicado. No fue considerado para el debut y las dudas volvieron a aparecer. Parecía que la historia podía repetirse, como en procesos anteriores. Sin embargo, el futbol suele recompensar a quienes perseveran.

Y el destino tenía reservado un capítulo especial para él.

En su ciudad, ante su gente y en el estadio donde tantas veces defendió los colores rojiblancos, Romo apareció como titular en el partido más importante de la fase de grupos. Corrió, luchó, empujó y lideró con el corazón por delante. Hasta que llegó el momento que todo futbolista sueña vivir.

El balón apareció dentro del área tras un error y Luis Romo no dudó. Definió con el alma, desatando una explosión de emociones en las tribunas. Guadalajara se vino abajo. México celebró. Era el primer gol del partido y también el primero de Romo en una justa mundialista. Un instante eterno.

Porque esa noche no sólo marcó un gol. Esa noche cumplió un sueño.

Entre las atajadas de Rangel y el gol de Romo, México encontró a sus héroes. Dos futbolistas que conocen cada rincón del Guadalajara, que han sentido el peso de la crítica y que nunca dejaron de insistir. Dos rojiblancos que, frente a su gente, transformaron la presión en gloria.

La noche en que el Estadio Guadalajara fue testigo de cómo dos jugadores de Chivas dejaron de ser héroes de su club para convertirse, para siempre, en héroes de toda una nación.

