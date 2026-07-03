Luka Modric rompe el silencio tras el gol anulado y eliminación de Croacia

La eliminación de Croacia del Mundial 2026 marca el posible adiós de una leyenda. Un gol anulado por el VAR desató la controversia y dejó fuera al equipo europeo, cambiando el cuadro del torneo y generando debate sobre el uso de la tecnología en el fútbol.

El mediocampista Luka Modric habló ante los medios tras la derrota de su selección. El capitán croata se refirió a la jugada específica en la que el árbitro invalidó el gol del empate en los minutos finales del encuentro.

La acción ocurrió cuando el marcador exigía una anotación para mantener a la Selección de Croacia en la competencia. El balón cruzó la línea, pero la revisión tecnológica detectó una infracción previa.

La intervención del VAR y la polémica

El equipo arbitral detuvo el juego durante varios minutos para analizar la secuencia en los monitores. Finalmente, la decisión fue anular el tanto por fuera de lugar, lo que sentenció la eliminación del cuadro balcánico.

"Es difícil aceptar una decisión así cuando te juegas el trabajo de tantos años. La tecnología debe ayudar, no generar más dudas", expresó el jugador en la zona mixta del estadio. “Algunas cosas jugaron a su favor, como ese penal. Cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba y, si bien fue bueno para algunas cosas, actualmente lo usan mal. Lo usan de una manera que busca selectivamente o que se fija en el tamaño del equipo. En mi opinión, el VAR debería activarse si hay un error del 200%, pero no cuando está en la zona gris. Hoy no hubo penal” concluyó molesto el diez croata.

Esta determinación arbitral generó reclamos inmediatos por parte del cuerpo técnico croata. Los jugadores rodearon al juez central, pero la decisión ya estaba tomada y avalada por los protocolos de la FIFA.

El futuro de Luka Modric

A sus 40 años, este torneo representaba probablemente la última oportunidad del mediocampista para alzar el trofeo internacional. Su salida del campo con el marcador adverso reflejó la frustración de un ciclo que termina de forma abrupta.

El jugador evitó confirmar su retiro definitivo del combinado nacional durante la conferencia. Sin embargo, reconoció que el desgaste físico y emocional tras este resultado obliga a replantear su continuidad.

Los aficionados presentes en las gradas despidieron al capitán con una ovación cerrada. Este gesto de reconocimiento contrastó con el ambiente de tensión que dominó los últimos minutos del partido.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB