Con Nueva York como escenario, la Canarinha de Vinícius Jr. protagonizará un choque de poder a poder con los vikingos liderados por Erling Haaland, que tratarán de remar en las corrientes más peligrosas que puedan generar los amazónicos para llegar a tierras inexploradas, ya que nunca han estado en Cuartos de Final en dos incursiones previas en la Copa del Mundo. Brasil, por su parte, no sabe lo que es terminar su recorrido antes de los Cuartos de Final desde 1990 y el triunfador será el próximo rival de México o Inglaterra.

Los reflectores del encuentro estarán puestos sobre las figuras que se han puesto a sus naciones en la espalda. Vini, ante la ausencia de Raphinha para hacer mancuerna al ataque, está en un camino de redención con el Scratch do Ouro, hizo cuatro goles en la primera etapa que representaron cuatro puntos en el empate con los Zorros y el triunfo ante Escocia, pero más allá de los números, su juego ha representado peligro constante para los equipos contrarios.

El “Androide” noruego debutó con creces en la Copa del Mundo y ya suma cinco goles en su cuenta personal para competir con Messi y Mbappé en la tabla de goleo. El atacante de 25 años ya es el máximo anotador de Noruega con promedio de más de un gol por partido, con 60 en 53 cotejos, una cifra récord, además de estar en una racha de 13 partidos oficiales marcando con su país, por lo que su presencia en la cancha es una garantía de goles.

Ambas Selecciones sellaron sus pasos en los Dieciseisavos de Final en los últimos minutos

Ambos equipos han demostrado de lo que son capaces en el transcurso de la Fase de Grupos y tuvieron que sellar sus boletos en los últimos minutos de los partidos de Dieciseisavos de Final. Brasil empató con Marruecos, pero luego cumplió los pronósticos ante Haití y Escocia. Luego se topó con una selección japonesa irreverente que tomó la delantera y cuando parecía que el partido iría a la prórroga, apareció Gabriel Martinelli para asegurarse de que el partido no se alargara y puso a la pentacampeona en este punto.

El conjunto noruego hizo lo que tenía que hacer superando a Irak y Senegal para llegar con opciones ante Francia por el liderato, pero Stale Solbakken optó por descansar a sus figuras y la derrota los dejó en posición para enfrentar a Costa de Marfil, que incomodaron la situación, pero finalmente apareció Haaland en los últimos minutos para que su equipo viviera una batalla más.

Con jugadores de gran nivel en ambos lados, la experiencia en el banquillo para estas circunstancias jugará un papel importante. Mientras Solbakken ha cosechado sus mayores logros en Dinamarca, Carlo Ancelotti forma parte del Olimpo en lo que ha dirección técnica se refiere, siendo cuatro veces el Mejor Entrenador del Mundo, ganador de cinco Champions League y un amplio palmarés en los mejores equipos del mundo.

El platillo de este domingo cuenta con todos los ingredientes para ser uno de los encuentros más llamativos de los Octavos de Final, con ofensivas explosivas, juego dinámico y talento individual para generar enfrentamientos interesantes en el terreno de juego de Nueva York, donde la gente estará al borde de sus asientos.

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AO

