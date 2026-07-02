El arbitraje mexicano hace historia en el Mundial 2026, incluyendo una figura femenina en este torneo. Entérate de los detalles de la nueva designación de Katia Itzel García para el partido entre Argentina y Cabo Verde; el nuevo hito de la árbitra, quien es la primera mujer latinoamericana en dirigir como cuarta árbitra un partido oficial de un Mundial varonil de categoría mayor.

La carrera histórica de Katia Itzel

La FIFA ha confirmado de manera oficial que la silbante mexicana formará parte del cuerpo arbitral en los dieciseisavos de final. Este nombramiento reafirma la absoluta confianza del máximo organismo del futbol mundial en su capacidad profesional y su excelente preparación física.

En esta ocasión específica, Katia Itzel García obtiene el puesto de cuarta árbitra del compromiso internacional. Su labor es importante, ya que deberá mantener el orden en las áreas técnicas y gestionar las sustituciones estratégicas durante los 90 minutos de máxima exigencia.

El cuerpo arbitral en el partido Argentina vs Cabo Verde

El equipo arbitral estará encabezado por el experimentado canadiense Drew Fischer, quien funge en el papel de juez central del cotejo. Además, la también mexicana Sandra Ramírez acompañará a la terna norteamericana desempeñándose como árbitra asistente de reserva, sumando más presencia femenina en este encuentro, resaltando la inclusión en esta Copa del Mundo 2026.

Este trascendental partido representa la quinta aparición oficial de la jueza mexicana en lo que va del actual torneo mundialista. Su constancia y disciplina la han convertido en una de las representantes arbitrales más activas y respetadas de todo el certamen.

Aquel debut histórico y sin precedentes ocurrió durante el reñido enfrentamiento entre las selecciones de Túnez y Países Bajos. Su impecable actuación y firmeza en ese duelo le abrieron las puertas para seguir sumando minutos valiosos en la actual fase de eliminación directa.

¿Cuándo es el partido de Argentina vs Cabo Verde?

El esperado encuentro de eliminación directa se llevará a cabo este próximo viernes 3 de julio a las 16:00 horas, tiempo local. El escenario elegido para este encuentro es el imponente estadio de la ciudad de Miami, Florida, que lucirá un lleno total.

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El duelo del viernes promete ser un desafío mayúsculo y lleno de contrastes para todo el cuerpo arbitral designado. La selección de Argentina, liderada por el astro Lionel Messi , llega como amplia favorita, pero se medirá ante una escuadra africana que ha sorprendido a todos los aficionados por igual.

Katia Itzel García sigue demostrando en el Mundial 2026 con creces que la preparación de excelencia y el profesionalismo no conocen fronteras ni géneros en el deporte más popular del mundo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS