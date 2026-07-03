Mundial 2026: Alireza Faghani, ¿quién es el árbitro designado para el partido México vs Inglaterra?

La Selección Mexicana ya conoce al árbitro que impartirá justicia en el decisivo enfrentamiento frente a Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026. La FIFA confirmó la designación de un silbante con antecedentes favorables para el Tricolor, un detalle que no ha pasado desapercibido de cara a uno de los partidos más importantes del torneo.

En esta nota encontrarás quién será el encargado de dirigir el encuentro, cuál es su historial con México y por qué su nombramiento ha generado interés entre la afición antes del duelo que definirá el pase a los Cuartos de Final.

Un árbitro de jerarquía para un duelo a muerte en el Mundial 2026

El próximo domingo 5 de julio, el Estadio Ciudad de México se vestirá de gala para recibir uno de los encuentros más atractivos y esperados de los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección Mexicana se medirá ante Inglaterra, en un partido de eliminación directa donde no hay margen de error para ninguna de las dos escuadras.

Para un compromiso de esta magnitud y con tanta presión, la FIFA ha decidido no experimentar y apostar por la experiencia comprobada en el terreno de juego.

El organismo rector del futbol mundial confirmó este viernes, a través de sus canales oficiales, que el encargado de impartir justicia será Alireza Faghani.

X / @FIFAcom

Este experimentado árbitro, nacido en Teherán, Irán, pero naturalizado australiano, tendrá la enorme responsabilidad de llevar a buen puerto las acciones del encuentro entre mexicanos e ingleses.

Con 48 años de edad, Alireza Faghani se consagra actualmente como el silbante de mayor edad que continúa activo en la presente edición del torneo mundialista.

Su designación no es obra de la casualidad, ya que cuenta con un currículum envidiable que incluye más de 500 partidos dirigidos a nivel profesional en diversas competiciones.

Además, este será su tercer partido como juez central en lo que va del Mundial 2026, demostrando la absoluta confianza que la comisión de arbitraje de la FIFA tiene en sus capacidades.

Anteriormente, en este mismo torneo, pitó el reñido empate sin goles entre Colombia y Portugal disputado en Miami, así como la contundente victoria de Francia por 3-1 sobre Senegal en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

El historial positivo de Alireza Faghani con la Selección Mexicana

El nombre de Alireza Faghani genera una sonrisa inmediata y un sentimiento de tranquilidad en los aficionados del combinado tricolor.

Este silbante ya sabe perfectamente lo que es dirigir un partido histórico, complejo y de altísima tensión para el equipo mexicano en una Copa del Mundo.

Fue precisamente él quien fungió como árbitro central en la inolvidable victoria de México por 1-0 sobre la Selección de Alemania.

Aquel triunfo, conseguido durante la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 gracias a la solitaria anotación de Hirving "Chucky" Lozano, quedó grabado con letras de oro en la historia del deporte nacional.

Pero su estrecha relación con el futbol mexicano no termina ahí. También ha estado presente en otros momentos clave de las distintas categorías de las selecciones nacionales.

A nivel de clubes, su experiencia también abarca a equipos aztecas, ya que fue el juez central en el duelo entre los Tuzos del Pachuca y el Al Ahly de Egipto durante la Copa Intercontinental de 2024.

Sin lugar a dudas, es un árbitro que conoce de cerca el estilo de juego del futbolista mexicano, la picardía táctica y la intensidad con que se viven estos encuentros de matar o morir.

El equipo arbitral completo y lo que está en juego este domingo

Para este trascendental choque del Mundial 2026, Alireza Faghani no estará solo en el terreno de juego. La FIFA ha designado a un equipo arbitral de primerísimo nivel para asistirlo en cada decisión.

En las bandas, estará acompañado por sus compatriotas australianos George Lakrindis y Andrew Lindsay, quienes fungirán como asistente 1 y asistente 2, respectivamente, encargados de señalar fueras de lugar y faltas cercanas a su sector.

La labor del cuarto árbitro recaerá en el marroquí Jalal Jayed, quien estará atento a cualquier eventualidad en las zonas técnicas y controlará los cambios de ambos conjuntos.

Por su parte, el también marroquí Zakaria Brinsi será el encargado de asistir desde la cabina del VAR, una herramienta tecnológica que resulta fundamental en estas instancias definitivas para evitar injusticias deportivas.

El ganador de este duelo entre la Selección Mexicana e Inglaterra no solo avanzará a los ansiados cuartos de final, sino que se enfrentará al vencedor de la dura llave entre Brasil y Noruega.

Ambas escuadras llegan en calidad de invictas a este compromiso, lo que eleva aún más las expectativas de los miles de aficionados que abarrotarán las gradas del Estadio Ciudad de México.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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