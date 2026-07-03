México vs Inglaterra: Reportan posible cambio de horario del partido de octavos de Final del Mundial 2026

El partido México vs Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y programado para disputarse el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, podría sufrir un cambio de horario debido al pronóstico de tormenta eléctrica para la tarde en la capital del país.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios, el encuentro pasaría de las 18:00 a las 12:00 horas, aunque hasta el momento la FIFA no ha hecho oficial la modificación.

¿Por qué la FIFA analiza adelantar el México vs Inglaterra?

La posibilidad de adelantar el compromiso obedece principalmente a las condiciones meteorológicas previstas para el domingo, ya que existe el riesgo de que la actividad eléctrica obligue a retrasar o suspender el encuentro, tal como ocurrió en el compromiso entre México y Ecuador durante la ronda anterior.

En aquel partido, las fuertes lluvias y la presencia de tormenta eléctrica provocaron que el silbatazo inicial se aplazara una hora respecto al horario establecido, situación que los organizadores buscan evitar en un duelo de eliminación directa que ha generado una enorme expectativa.

El horario también favorecería la transmisión para Inglaterra

Además del factor climatológico, otro de los aspectos que habría influido en el posible cambio de horario es la diferencia de tiempo con Inglaterra. Un partido al mediodía en la Ciudad de México representa una franja más favorable para la audiencia europea, facilitando su transmisión y seguimiento en territorio británico.

La altura y el clima podrían beneficiar a la Selección Mexicana

No obstante, el ajuste también podría beneficiar al representativo mexicano dentro del terreno de juego. La combinación de la altura de la Ciudad de México y las temperaturas que suelen registrarse al mediodía representa un escenario al que los futbolistas nacionales están mucho más adaptados, mientras que el conjunto inglés tendría que enfrentar un mayor desgaste físico.

FIFA mantiene pendiente la decisión sobre el México vs Inglaterra

Por ahora, únicamente resta esperar la confirmación oficial por parte de la FIFA para conocer si el esperado choque entre mexicanos e ingleses cambia definitivamente de horario o se mantiene conforme a lo establecido inicialmente.

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