¡Orgullo mexicano! Osmar Olvera y Juan Celaya conquistan la plata en Beijing 2026

En una exhibición de precisión y nervios de acero, la dupla mexicana conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya se colgó la medalla de plata en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026 , celebrada en Beijing, China. Con una puntuación final de 420.57 unidades, los subcampeones olímpicos reafirmaron su lugar en el podio internacional dentro del trampolín de 3 metros sincronizado.

La competencia fue de altísimo nivel, obligando a los mexicanos a ejecutar saltos de gran grado de dificultad para mantenerse en la pelea. La pareja azteca logró superar a los británicos Jack Laugher y Anthony Harding, quienes se quedaron con el bronce, mientras que el oro fue para la potencia local, China, que sigue dominando la disciplina.

Esta presea no es obra de la casualidad; Olvera y Celaya han mantenido una consistencia impecable tras su éxito en París 2024 , sumando podios previos en las paradas de Montreal y Guadalajara durante este serial de 2026.

Con este resultado, México cierra su participación en la élite mundial del clavadismo, consolidando a Osmar Olvera como el máximo referente de la disciplina en el país y a Juan Celaya como el compañero ideal para pelear por la cima del mundo.

SV