Este sábado 2 de mayo comenzará la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con una jornada que incluye dos encuentros atractivos. Uno de los duelos programados enfrentará a Atlas y Cruz Azul en el partido de ida de los Cuartos de Final.

El Estadio Jalisco, en punto de las 21:15 horas, será el escenario de este primer capítulo de la eliminatoria, donde ambas escuadras disputarán los primeros 90 minutos de una serie que definirá a uno de los equipos clasificados a las Semifinales. Se espera un enfrentamiento de alta intensidad, con mucho en juego desde el arranque de la fase final.

¿Cómo llegan Atlas y Cruz Azul a la Liguilla?

Atlas afrontará este primer duelo con la necesidad de hacer valer su condición de local antes de disputar el partido de vuelta en la Ciudad de México. Después de una fase regular altamente competitiva, el conjunto rojinegro aseguró su lugar en la Liguilla tras finalizar en la sexta posición de la tabla con 26 puntos. Ahora, el equipo buscará aprovechar el respaldo de su afición en Guadalajara para tomar ventaja en la serie.

Del otro lado, Cruz Azul llega a territorio tapatío con el objetivo de confirmar su etiqueta como uno de los principales aspirantes al campeonato. Aunque La Máquina concluyó el torneo en el tercer puesto de la clasificación general, logró consolidarse como el mejor equipo del año por segundo torneo consecutivo. Con ese antecedente, el conjunto celeste intentará regresar de Guadalajara con un resultado positivo que le permita afrontar con mayor control el encuentro de vuelta en el Estadio Banorte. Dentro de la eliminatoria, el planteamiento táctico de ambos equipos podría ser determinante para marcar el rumbo de la serie.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs Cruz Azul de la Liguilla - Liga MX

Los aficionados que quieran seguir de cerca este importante compromiso de Liguilla podrán hacerlo a través de distintas alternativas de transmisión. El encuentro estará disponible tanto en televisión abierta como en televisión de paga, además de plataformas de streaming, ofreciendo múltiples opciones para no perder detalle del partido.

Fecha y hora: Sábado 2 de mayo, 21:15 horas

Sábado 2 de mayo, 21:15 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: ViX Premium, Canal 5, TUDN, Lavytime YouTube

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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