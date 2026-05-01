Este viernes, el tenista de origen japonés Kei Nishikori anunció que se retirará al final de esta temporada. El deportista nipón dio a conocer esta noticia a través de un comunicado .

Nishikori declaró que esta decisión surge después de que las lesiones de los últimos años le obligaran a perderse algunas competiciones, como el Abierto de Australia que se celebró en enero.

Anuncio del tenista japonés. X / @keinishikori

"Echando la vista atrás a todo lo vivido hasta ahora, puedo decir con orgullo que lo he dado todo. Estoy realmente feliz de haber recorrido este camino. Disfrutaré cada momento de los partidos que quedan y lucharé hasta el final", dijo el deportista.

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Breve semblanza del japonés en el tenis

Nishikori, que debutó como profesional en 2007 , se convirtió en el primer jugador japonés en llegar a la final de un torneo de Grand Slam en el US Open de 2014.

En 2015, alcanzó el cuarto puesto en el ranking de tenis ATP , y en 2016 ganó la medalla de bronce en la modalidad individual masculina de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

A principios de este año, se perdió el Abierto de Australia por un dolor en el hombro derecho, y en 2025 tampoco participó en el Abierto de Estados Unidos por problemas en la espalda.

El tenista, de 36 años, había negado a principios de abril los rumores que apuntaban a una retirada del Sarasota Open, alegando que "ahí afuera hay mucha información falsa", pero adelantó que haría una actualización sobre este tema "en el futuro próximo".

La despedida de Nishikori

A continuación, te compartimos el comunicado completo del tenista, traducido desde el japonés al español latino con ayuda de la inteligencia artificial:

"Hoy tengo un anuncio que hacerles a todos.

He tomado la decisión de retirarme del tenis profesional al finalizar esta temporada.

Desde que era pequeño, me apasioné por el tenis y he seguido adelante con el único deseo en mi corazón de "querer competir contra el mundo". Haber podido estar en los escenarios más importantes y alcanzar el Top 10 es un gran orgullo para mí.

En medio de días de constantes desafíos a mis límites, la alegría de la victoria, la frustración de la derrota y esa atmósfera especial que sentía en los estadios llenos fueron cosas insustituibles.

Además, en la lucha contra las constantes lesiones, hubo momentos en los que me sentí abrumado por la ansiedad y la frustración de no poder jugar como deseaba.

Aun así, el sentimiento de "amo el tenis" y "puedo ser más fuerte" me devolvió a la cancha una y otra vez. Siento que todo ese proceso ha enriquecido mi vida y me ha convertido en la persona que soy hoy.

Agradezco de todo corazón a todos los que me apoyaron en todo momento, y a mi familia, que siempre estuvo a mi lado brindándome su apoyo.

Para ser sincero, todavía tengo el deseo de seguir estando en la cancha. Sin embargo, al mirar atrás a todo lo que he vivido, hay una parte de mí que puede decir con orgullo: "Lo he dado todo".

Me siento sinceramente feliz de haber conocido el deporte del tenis y de haber podido recorrer este camino.

En los partidos que me quedan, valoraré cada instante y lucharé hasta el final.

Kei Nishikori".

Con información de EFE.

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