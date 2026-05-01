La dupla de clavadistas mexicanas Mía y Lía Cueva Lobato tuvo una destacada participación en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, donde finalizó en la quinta posición en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados.

Las gemelas jaliscienses de 15 años se establecieron en el quinto puesto tras acumular un total de 273.63 puntos frente a algunas de las mejores parejas del mundo.

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El podio para el trampolín

Las representantes mexicanas se quedaron cerca de subir al podio, a 20.97 puntos de la medalla de bronce . El tercer lugar fue ocupado por la pareja de Gran Bretaña, que registró 294.60 puntos, marcando la diferencia que separó a las mexicanas del medallero. A pesar de no alcanzar una presea, la actuación de Mía y Lía fue competitiva y las mantuvo dentro del grupo de las mejores duplas del certamen.

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La medalla de oro fue para China, con la dupla conformada por Jia Chen y Yiwen Chen , quienes dominaron la competencia con una puntuación de 331.05.

El segundo lugar fue para Australia, representada por Maddison Keeney y Alysha Koloi, que finalizaron con 299.94 puntos, seguidas por Gran Bretaña en la tercera posición, para Scarlett Mew Jensen y Yasmin Harper.

En el cuarto sitio se ubicó Estados Unidos, con Anna Kwong y Sophia Verzyl, quienes sumaron 276.15 puntos. Finalmente, la dupla mexicana cerró la competencia en la quinta posición con 273.63 puntos, compitiendo de cerca con las mejores parejas del mundo en esta exigente prueba.

Consiguen medalla de plata

Con una destacada actuación colectiva, el equipo mexicano integrado por Osmar Olvera, Randal Willars, Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez se adjudicó la medalla de plata en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros durante la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026 , celebrada en China. El conjunto nacional sumó un total de 422.50 puntos, resultado que le permitió colocarse entre los mejores del certamen.

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FF