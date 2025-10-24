El piloto neerlandés, Max Verstappen sigue demostrando que no bajará los brazos en su lucha por mantener el título de campeón del mundo en la Fórmula Uno y esta tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez se quedó con el mejor tiempo durante la segunda sesión de prácticas libres.

Verstappen, que no participó en la FP1, rodó con los compuestos suaves para marcar un tiempo de 1:17.392 y quedarse con el primer puesto, esto a pesar de que en la radio reportó varios problemas de agarre con los neumáticos.

El segundo lugar fue para el piloto de Ferrari, Charles Leclerc quién tuvo la mejor actuación en la primera sesión y ahora volvió a sacar un buen rendimiento de su monoplaza con un tiempo de 1:17.545.

Andrea Antonelli, piloto de Mercedes, también tuvo una buena tarde al quedar en el tercer sitio con un tiempo de 1:17.566 por delante del McLaren de Lando Norris.

Quien tuvo dificultades fue Oscar Piastri, actual lider del campeonato de pilotos, que terminó en el puesto número 12 con un tiempo de 1:18.232 rodando con neumáticos suaves.

La tercera y última práctica será el día de mañana a las 11:30 de la mañana mientras que la sesión de calificación está programada para dar inicio a las 15:00 horas.

Top 10

1.-Verstappen - Red Bull - 1:17.392

2.-Charles Leclerc - Ferrari - 1:17.545

3.-Kimi Antonelli - Mercedes - 1:17.566

4.-Lando Norris - McLaren -1:17.643

5.-Lewis Hamilton - Ferrari - 1:17.692

6.-George Russell - Mercedes 1:17.829

7.-Yuki Tsunoda - 1:17.883

8.-Fernando Alonso 1:17.938

9.-Carlos Sainz 1:17.939

10.-Lance Stroll 1:17.954

MF