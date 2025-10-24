Toronto arranca con paliza sobre Dodgers en la Serie Mundial

La historia no comenzó bien para los Dodgers en el arranque de la Serie Mundial. El equipo angelino, que tanto había presumido la fortaleza de su pitcheo durante toda la postemporada, vio cómo su principal arma se desmoronó en el Juego 1 frente a los Blue Jays. Blake Snell y el cuerpo de lanzadores vivieron una noche complicada en el Rogers Centre.

Toronto aprovechó cada oportunidad para remontar y llevarse el primer capítulo del Clásico de Otoño con un contundente 11-4, dejando claro que el vigente campeón deberá esforzarse el doble si pretende alcanzar el bicampeonato.

El sexto episodio fue el punto de quiebre: los canadienses desataron una ofensiva imparable con nueve carreras que pusieron la pizarra 11-2, prácticamente sellando la victoria. Addison Barger, en su primera aparición al bate, conectó un Grand Slam que encendió el estadio y marcó el rumbo del encuentro.

El mexicano Alejandro Kirk también fue protagonista en su debut en Serie Mundial, al conectar un jonrón, producir dos carreras y anotar tres veces. Con su batazo, el tijuanense hizo historia al convertirse en el primer mexicano en conectar cuadrangular en una Serie Mundial.

La novena de Dave Roberts no logró mantener el ritmo, mientras los Blue Jays demostraron estar a la altura del campeón defensor y dieron un paso firme hacia su objetivo de conquistar el título.

MF