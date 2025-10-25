En un duelo de volteretas y trepidante, los Astros de Jalisco no lograron quedarse con la victoria en el tercer juego de la Final de Zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) ante los Diablos Rojos del México, y cayeron por una reñida pizarra de 84-82 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

La quinteta dirigida por Iván Déniz fue víctima de un Michael Smith, quien se mostró fino a la hora de encestar desde la línea de los tres puntos. El jugador estadounidense fue clave en la remontada de los capitalinos, anotando el tiro triple que le concedió a los Diablos tomar la superioridad en el tercer cuarto, misma que ya no pudo arrebatar el equipo visitante.

Smith se convirtió en el hombre más valioso del partido al ser el líder de puntos con 28 unidades encestadas. En todo el encuentro la defensiva jalisciense no supo cómo frenar la contundencia que presentó Michael, quien lideró a los Diablos a retomar la ventaja en la serie de la Final de Zona por 2-1.

Al inicio del compromiso, México consiguió adueñarse del control sobre la duela y se fue arriba en el marcador por 25-20. Sin embargo, para el segundo capítulo, los Astros vinieron de atrás para complicarles las cosas a los locales, dándole la primera vuelta a la pizarra y yéndose al medio tiempo con el resultado momentáneo a su favor de 35-44.

El descanso pareció ser benéfico para los escarlatas, ya que en el tercer parcial fueron un vendaval a la ofensiva. Ese capítulo resultó ser fatídico para Jalisco, que entre imprecisiones y desatenciones en la defensiva, dejó escapar una diferencia de hasta nueve puntos a su favor para que los Diablos consiguieran retomar la ventaja a través de un Smith, quien registró un 75% de efectividad en sus tiros triples.

En el cuarto definitivo, los Astros pudieron emparejar la situación por 78-78. No obstante, el manejo de las emociones y del partido se les fue de las manos para consumar otra remontada más. Por su parte, Diablos Rojos soportó lo más que pudo para quedarse con el primer triunfo como locales en la serie de la Final de Zona.

Será hasta el domingo 26 de octubre cuando ambas quintetas vuelvan a salir a la duela del recinto capitalino. Astros y Diablos disputarán el juego cuatro en punto de las 19:15 horas.

