Después del podio que logró en el Gran Premio de Estados Unidos, el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, se mostró cauto al hablar de las expectativas que tiene para este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El monegasco aseguró que después de la clasificación en Estados Unidos, "todos intentábamos descubrir qué nos impulsó a dar ese gran paso, porque, como mencioné, después de la clasificación, no fue como si hubiera tenido que revolucionar el coche para alcanzar este rendimiento. Todo se basó en pequeños ajustes y cambios. Además, sobre la marcha, preparamos los neumáticos, que sabemos que este año son extremadamente sensibles. Así que hemos aprendido mucho de ese fin de semana y espero que podamos traerlo aquí".

A pesar de eso, Leclerc aseguró que le gustaría "rebajar las expectativas y recordar que eso no significa que vayamos a ver el mismo rendimiento este fin de semana. Hemos aprendido mucho, pero también es cierto que las cosas cambian mucho de un fin de semana a otro. Lo que tienes que hacer con estos neumáticos, y si te equivocas, puede costar caro. Iremos paso a paso y, al menos aquí, a diferencia del fin de semana pasado, tenemos tres sesiones libres para planear y asegurarnos de llegar a la clasificación en la posición correcta".

La altitud, el reto a vencer

Puede que el Autódromo Hermanos Rodríguez ya no cuente con la famosa curva peraltada, pero de lo que no puede deshacerse es de la altitud de la Ciudad de México. Dicha altura representa uno de los principales retos para las escuderías cada vez que el calendario llega a este punto, según reconoció Charles Leclerc.

"Creo que el mayor reto para Ferrari, y bueno, no solo para Ferrari, es la altitud. Por mucho, es el mayor desafío de esta pista: el sobrecalentamiento de los frenos".

Leclerc recordó que tuvieron ese problema en Singapur, y eso es positivo, pues "es bueno tener otra pista tan cerca de donde tuvimos problemas para ver cuánto hemos aprendido y ponernos a prueba en condiciones similares. Para los frenos, los motores y muchas cosas, México es un gran desafío. Pero lo espero con ansias. Hemos trabajado mucho después de Singapur para asegurarnos de no encontrarnos con los mismos problemas este fin de semana, y confío en que no será el caso".

“Nunca se puede descartar a Max”, asegura Leclerc

Leclerc también opinó sobre el duelo entre los punteros del campeonato: Oscar Piastri, Charles Leclerc y Max Verstappen.

Respecto a la actuación que ha tenido el aún campeón, Max Verstappen, que le ha permitido colocarse a 40 puntos de Piastri, dijo que no está sorprendido.

“Bueno, nunca me sorprende. Creo que Max siempre está manejando a un nivel muy alto y, teniendo en cuenta que Red Bull es probablemente el equipo que más ha impulsado el desarrollo, creo que McLaren dejó de competir hace bastante tiempo, así que no es una sorpresa total”.

Sin embargo, reconoció que lo que sí le sorprendería sería si el neerlandés “logra ganar el campeonato desde donde está. Siempre está al frente de todo y siempre tiene un rendimiento excelente, pero, aun así, son 40 puntos de desventaja, y 40 puntos son significativos. Así que sí, si tuviera que apostar un dólar, probablemente apostaría por los pilotos de McLaren”. Aun así, dijo, “nunca se puede descartar a Max”.

