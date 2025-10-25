Continúa la actividad del futbol internacional y mexicano este sábado 25 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Tigres vs Xolos | 17:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7 |

León vs Pumas | 19:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Chivas vs Atlas | 19:07 horas | Amazon Prime Video |

Cruz Azul vs Monterrey | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

Mineros Zacatecas vs Atlante | 18:00 horas | Latin American Sports TV |

Cancún FC vs Correcaminos | 18:00 horas | AYM Sports |

Dorados de Sinaloa vs Tlaxcala | 20:00 horas | Disney+ Premium, AYM Sports, ESPN 2 |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – La Liga EN VIVO

Girona vs Real Oviedo | 06:00 horas | SKY Sports |

Espanyol vs Elche | 08:15 horas | SKY Sports |

Athletic Club vs Getafe | 10:30 horas | SKY Sports |

Valencia CF vs Villarreal | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Premier League EN VIVO

Newcastle vs Fulham | 08:00 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |

Chelsea vs Sunderland | 08:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Manchester United vs Brighton | 10:30 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Brentford vs Liverpool | 13:00 horas | HBO MAX |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

Parma vs Como 1907 | 07:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Udinese vs US Lecce | 07:00 horas | Disney+ Premium |

Napoli vs Inter Milan | 10:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

US Cremonese vs Atalanta | 12:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

Stade Brestois vs PSG | 09:00 horas | Caliente TV, FOX One |

AS Monaco vs Toulouse | 11:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Lens vs Olympique de Marsella | 13:05 horas | Caliente TV, FOX One |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

Augsburg vs RB Leipzig | 07:30 horas | SKY Sports |

Hoffenheim vs Heidenheim | 07:30 horas | SKY Sports |

Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern | 07:30 horas | SKY Sports |

Eintracht Frankfurt vs St. Pauli | 07:30 horas | SKY Sports |

Hamburger SV vs VfL Wolfsburg | 07:30 horas | SKY Sports |

Borussia Dortmund vs FC Köln | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

Costa de Marfil vs España | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Colombia vs Corea del Sur | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Canadá vs Francia | 10:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Samoa vs Nigeria | 10:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Paraguay vs Japón | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Nueva Zelanda vs Zambia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Saudi Pro League EN VIVO

Al-Hazem SC vs Al Nassr | 12:00 horas | Tubi, FOX, FOX One, Caliente TV |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF