Sábado, 25 de Octubre 2025

Deportes | Programación

Futbol hoy 25 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol internacional y mexicano este sábado 25 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Tigres vs Xolos | 17:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7 |
  • León vs Pumas | 19:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Chivas vs Atlas | 19:07 horas | Amazon Prime Video |
  • Cruz Azul vs Monterrey | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Mineros Zacatecas vs Atlante | 18:00 horas | Latin American Sports TV |
  • Cancún FC vs Correcaminos | 18:00 horas | AYM Sports |
  • Dorados de Sinaloa vs Tlaxcala | 20:00 horas | Disney+ Premium, AYM Sports, ESPN 2 |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Girona vs Real Oviedo | 06:00 horas | SKY Sports |
  • Espanyol vs Elche | 08:15 horas | SKY Sports |
  • Athletic Club vs Getafe | 10:30 horas | SKY Sports |
  • Valencia CF vs Villarreal | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Newcastle vs Fulham | 08:00 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |
  • Chelsea vs Sunderland | 08:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Manchester United vs Brighton | 10:30 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Brentford vs Liverpool | 13:00 horas | HBO MAX |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Parma vs Como 1907 | 07:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Udinese vs US Lecce | 07:00 horas | Disney+ Premium |
  • Napoli vs Inter Milan | 10:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • US Cremonese vs Atalanta | 12:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

  • Stade Brestois vs PSG | 09:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • AS Monaco vs Toulouse | 11:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Lens vs Olympique de Marsella | 13:05 horas | Caliente TV, FOX One |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • Augsburg vs RB Leipzig | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Hoffenheim vs Heidenheim | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Eintracht Frankfurt vs St. Pauli | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Hamburger SV vs VfL Wolfsburg | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Borussia Dortmund vs FC Köln | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

  • Costa de Marfil vs España | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Colombia vs Corea del Sur | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Canadá vs Francia | 10:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Samoa vs Nigeria | 10:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Paraguay vs Japón | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Nueva Zelanda vs Zambia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Partidos hoy sábado 25 de octubre de 2025 – Saudi Pro League EN VIVO

  • Al-Hazem SC vs Al Nassr | 12:00 horas | Tubi, FOX, FOX One, Caliente TV |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

