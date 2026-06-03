El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana ya conoce su destino; Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia llegan a la Copa del Mundo y en esta nota te contamos cuáles serán sus últimos encuentros de preparación.

La cuenta regresiva para la máxima justa de la FIFA ha comenzado y los campamentos de las selecciones están listos. Cada uno de estos equipos ha diseñado una preparación estratégica, enfrentando a rivales de diversas confederaciones para simular el estilo de juego que encontrarán en el torneo, con el objetivo de llegar en su mejor versión.

Para los aficionados, seguir de cerca estos encuentros previos ofrece una radiografía perfecta de las fortalezas y debilidades que enfrentará el combinado nacional. A continuación, desglosamos el panorama de cada uno de los integrantes de este sector y cómo cerrarán su preparación de cara a la justa mundialista.

Sudáfrica: El primer gran reto en el Estadio Azteca

La selección de Sudáfrica, conocida cariñosamente como los Bafana Bafana, será el primer sinodal de México en el partido inaugural del 11 de junio. El equipo africano regresa a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, buscando dar la sorpresa desde el primer minuto de juego.

Dirigidos por el estratega Hugo Broos, los sudafricanos llegan con una generación renovada que superó unas dramáticas eliminatorias en su continente. Durante la pasada Fecha FIFA de marzo, el equipo se midió ante Panamá en dos encuentros disputados en Durban y Ciudad del Cabo, buscando adquirir mayor ritmo competitivo.

Aunque los resultados en esos amistosos dejaron algunas dudas al no conseguir victorias y acumular una derrota, el plantel confía plenamente en su velocidad y despliegue físico. El duelo inaugural en la capital mexicana será una prueba de fuego absoluta para sus aspiraciones de avanzar a los ansiados octavos de final.

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Corea del Sur: Velocidad y disciplina táctica

El segundo rival en el camino de la Selección Mexicana será Corea del Sur, un equipo que se ha convertido en un invitado habitual y siempre peligroso. Los asiáticos destacan por su innegable velocidad, resistencia inagotable y una estricta disciplina táctica que complica a cualquier adversario en el campo.

Como parte de su preparación, el conjunto coreano aprovechó la ventana internacional de marzo para medirse ante selecciones como Costa de Marfil y Austria. Estos duelos de alto calibre les permitieron poner a prueba su esquema defensivo y la contundencia de sus atacantes frente a estilos futbolísticos muy distintos. La última prueba antes de la Copa del Mundo para Corea del Sur está agendada el día de hoy frente a El Salvador a las 19:00 horas del tiempo del centro de México.

Los surcoreanos saben perfectamente que el Grupo A no permite ningún margen de error, por lo que han enfocado sus recientes concentraciones en perfeccionar las transiciones rápidas. Su principal objetivo es incomodar a los anfitriones y asegurar su boleto a la siguiente ronda del torneo mundialista sin contratiempos.

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Chequia: El último obstáculo europeo

Finalmente, Chequia será el último adversario de México en la fase de grupos, en un duelo decisivo que se disputará el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México. Los europeos consiguieron su anhelada clasificación tras superar el siempre exigente y dramático repechaje de la UEFA.

Antes de emprender el largo viaje al continente americano, el combinado checo sostendrá un último ensayo este 4 de junio frente a la selección de Guatemala. Este compromiso marcará el cierre definitivo de su preparación y servirá para que el cuerpo técnico defina su once titular ideal.

Un dato curioso para el encuentro del Mundial 2026 es que, por cuestiones administrativas, el conjunto europeo figurará como local en la documentación oficial. Esto obligará a México a utilizar su uniforme de visitante, saltando al terreno de juego con una elegante camiseta blanca de inspiración retro que ya genera expectativa.

Con los campamentos listos y los amistosos prácticamente definidos, la mesa está servida para vivir emociones intensas desde el primer día. El Mundial 2026 promete ser histórico, y el desempeño de estos tres rivales dictará gran parte del destino de la escuadra mexicana en el torneo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB