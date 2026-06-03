Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de junio de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 3 de junio de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 27 de mayo por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Tomate verde sin cáscara a $19.90 el kilo

Jitomate Saladet a $29.90 el kilo

Sandía Charleston a $10.90 el kilo

Cebolla blanca a $19.90 el kilo

Cabe destacar que el Miércoles de Plaza del día de hoy se inscribe en la Temporada Naranja en La Comer y Fresko, periodo en el que se ofertan los siguientes descuentos:

Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja

Productos al 2×1

Toda la Calcetería para Dama

Libros seleccionados

Productos al 3×2

Todas las Sopas y Arroz deshidratados en sobre

Todos los Frijoles procesados

Galletas Gabi y Suandy

Cereales Nestlé

Pastelitos Marinela

Pan dulce Bimbo y Tía Rosa

Tés La Pastora y Davenport

Tés y Tisanas Golden Hills

Todas las Frutas en almíbar

Toda la Dulcería del departamento de abarrotes (hasta el 14 de junio)

Todos los Jugos, Néctares y Bebidas de fruta

Todos los Blanqueadores

Todos los Jabones de lavandería

Limpiadores multiusos Pinol y Cloralex

Todos los Limpiadores para baño y Pastillas sanitarias

Todos los Limpiadores para vidrios

Jarciería Golden Hills

Aromatizantes Glade

Insecticidas Raid

Jamones Virginia empacados de origen Fud y Zwan

Helados y Paletas Hilanda, Nestlé y Haagen-Dazs

Higiene bucal Oral-B, Arm & Hamer, Therabreath y Sensodyne

Toda la Protección femenina e Incontinencia (hasta el 14 de junio)

Todos los Tintes, Fijadores, Modeladores y Accesorios para el cabello

Cosméticos Renova

Línea Ricitos de Oro del departamento de perfumería de Bebés

Todos los artículos para Viaje del departamento de perfumería

Todo el departamento de Deportes

Productos al 4x3

Botanas sabritas

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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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