Miércoles, 03 de Junio 2026

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Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Ofertas de hoy 3 de junio

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 3 de junio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 3 de junio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de junio de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 3 de junio de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

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Estas son las ofertas de hoy 27 de mayo por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Tomate verde sin cáscara a $19.90 el kilo
  • Jitomate Saladet a $29.90 el kilo
  • Sandía Charleston a $10.90 el kilo
  • Cebolla blanca a $19.90 el kilo

Cabe destacar que el Miércoles de Plaza del día de hoy se inscribe en la Temporada Naranja en La Comer y Fresko, periodo en el que se ofertan los siguientes descuentos:

Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja

Productos al 2×1

  • Toda la Calcetería para Dama
  • Libros seleccionados

Productos al 3×2

  • Todas las Sopas y Arroz deshidratados en sobre
  • Todos los Frijoles procesados
  • Galletas Gabi y Suandy
  • Cereales Nestlé
  • Pastelitos Marinela
  • Pan dulce Bimbo y Tía Rosa
  • Tés La Pastora y Davenport
  • Tés y Tisanas Golden Hills
  • Todas las Frutas en almíbar
  • Toda la Dulcería del departamento de abarrotes (hasta el 14 de junio)
  • Todos los Jugos, Néctares y Bebidas de fruta
  • Todos los Blanqueadores
  • Todos los Jabones de lavandería
  • Limpiadores multiusos Pinol y Cloralex
  • Todos los Limpiadores para baño y Pastillas sanitarias
  • Todos los Limpiadores para vidrios
  • Jarciería Golden Hills
  • Aromatizantes Glade
  • Insecticidas Raid
  • Jamones Virginia empacados de origen Fud y Zwan
  • Helados y Paletas Hilanda, Nestlé y Haagen-Dazs
  • Higiene bucal Oral-B, Arm & Hamer, Therabreath y Sensodyne
  • Toda la Protección femenina e Incontinencia (hasta el 14 de junio)
  • Todos los Tintes, Fijadores, Modeladores y Accesorios para el cabello
  • Cosméticos Renova
  • Línea Ricitos de Oro del departamento de perfumería de Bebés
  • Todos los artículos para Viaje del departamento de perfumería
  • Todo el departamento de Deportes

Productos al 4x3

  • Botanas sabritas

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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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