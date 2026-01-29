Mexicanos que alzan la mano en el deporte de Estados Unidos

En días pasados, el nombre de María Estela Parra tuvo un gran impacto a nivel mundial, luego de que la artesana mexicoamericana dejara una huella significativa en los Chicago Bulls al confeccionar de manera artesanal los banners oficiales que honran los campeonatos y a los jugadores históricos del equipo, contribuyendo a la preservación de su legado visual.

A través de sus múltiples reconocimientos, Estela Parra se mostró como un ejemplo para los latinos que radican en Estados Unidos , donde su trabajo se ha convertido en una plataforma para inspirar a otros, especialmente ante los momentos tan complejos que se viven en el país, en los que los inmigrantes enfrentan múltiples desafíos.

Ante esto, en EL INFORMADOR destacamos cómo los mexicanos, a través del deporte, han ido consolidando un rol cada vez más significativo, no solo en el campo de juego, sino también en otros sectores del deporte, como la logística y la gestión comercial, generando un gran impacto en Estados Unidos.

Basado en información obtenida en Game Changer de Nielsen y Latinos in Sports (LIS), la comunidad mexicana y mexicoamericana ha tenido una influencia decisiva en el desarrollo y transformación del deporte en Estados Unidos , especialmente en los ámbitos deportivo, cultural y económico. Como el grupo latino más numeroso del país, su presencia ha sido clave tanto en el campo de juego como en la configuración de las audiencias y la identidad deportiva.

En el plano deportivo, los mexicanos han destacado históricamente en disciplinas como el béisbol y el fútbol, apoyando el crecimiento de ligas como la MLB y la MLS. Han dejado de lado las barreras raciales y culturales, utilizando el deporte como un espacio para demostrar excelencia, disciplina y orgullo identitario, y abriendo camino para generaciones posteriores en otros roles y áreas específicas dentro del deporte.

La presencia de mexicoamericanos en puestos directivos dentro de la industria deportiva de Estados Unidos ha aumentado progresivamente en las últimas décadas. Ante ello, diversas figuras han logrado ocupar espacios estratégicos de toma de decisiones , influyendo en ligas profesionales, franquicias y organizaciones vinculadas al deporte.

En el baloncesto, Roberto González, mexicoamericano y ex campeón de la NCAA, se ha establecido en el desarrollo del talento juvenil a través de la Telmex Telcel Basketball Youth League. Su trabajo ha generado un incremento en los vínculos entre el baloncesto estadounidense y la formación deportiva en México, además de crear oportunidades educativas y de crecimiento para jóvenes.

CORTESÍA

Por su parte, Iris Díaz se convirtió en la primera mujer latina y la más joven en ser Chief Marketing Officer (CMO) del equipo de los Dallas Mavericks de la NBA. Su labor se basa en promover la inclusión y la conexión con la comunidad latina, liderando campañas de marketing y experiencias que reflejan la diversidad cultural del equipo.

ESPECIAL / NBC

Dentro del fútbol americano se encuentra Oracio Galindo, líder de recursos humanos de origen latino, quien se desempeña como Head of Employee Experience en los Los Angeles Rams. En su gestión impulsa iniciativas enfocadas en el desarrollo del talento, la inclusión y el bienestar de los empleados.

Junto a Galindo, Marisol Villagómez, experta en marketing deportivo de origen mexicano que trabaja con los Denver Broncos de la NFL, se desempeña como directora de Marketing Multicultural, liderando estrategias para conectar con comunidades hispanas y latinas, incluyendo contenido en español y programas de alcance internacional, especialmente en México.

En el béisbol, Linda G. Alvarado, empresaria mexicoamericana y copropietaria de los Colorado Rockies, se convirtió en la primera latina en ser dueña de un equipo de Grandes Ligas. Además, ha sido pionera en el mundo empresarial y deportivo, destacándose por su apoyo a la inclusión de mujeres y latinos en sectores tradicionalmente dominados por hombres.

En el fútbol, Víctor Guevara trabaja como vicepresidente de Competencias y Servicios de Equipo en la Leagues Cup, el torneo que une a equipos de la MLS y la Liga MX. Guevara inició su carrera administrativa en la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA, y posteriormente ocupó cargos clave en la Liga MX y el Ascenso MX.

Finalmente, Xavier Gutiérrez, nacido en Guadalajara, México, se desempeñó como CEO de los Arizona Coyotes de la NHL, convirtiéndose en uno de los pocos mexicanos en dirigir una franquicia de una liga mayor en Estados Unidos. Su gestión ha sido clave para visibilizar la presencia latina en deportes donde históricamente ha estado menos representada.

Actualmente, su trabajo deja una marca duradera que inspira a futuras generaciones, mostrando que cada vez más los latinos tienen un papel protagónico en la construcción del presente y el futuro del deporte en Estados Unidos .

