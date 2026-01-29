Charros sueñan con la corona caribeña

Pese a que los Charros de Jalisco no podrán tener a dos de sus jugadores que fueron claves en la final de la LMP contra Tomateros de Culiacán, Tirso Ornelas y Alex Osuna, la novena albiazul se reforzó con peloteros destacados en el circuito invernal con la firme intención de obtener su primer título de la Serie del Caribe , así lo confirmó Alberto González, director general del equipo albiazul.

“Sabíamos que Tirso Ornelas y Alex Osuna estaban apuntados para estar con nosotros hasta la final de la LMP porque tenían que ir a Estados Unidos con sus organizaciones. Los repusimos con dos de los grandes jugadores que la afición ya conoce. Willy Calhoun sustituye a Tirso, ese bateador zurdo que nos trajo tantas satisfacciones en el verano con ese jonrón inolvidable en Unión Laguna que nos permitió pasar a la semifinal".

“En el jardín central, el lugar de Alex Ozuna, uno de los grandes favoritos de la afición de Jalisco regresa, Billy Hamilton estará con nosotros para la Serie del Caribe. Aparte de otros muy importantes jugadores que nos refuerzan, como Eric Filia, tal vez uno de los peloteros extranjeros más importantes que ha habido en México en los últimos años, así como Luis Miranda, Luis Márquez y Matt Foster, este último un cerrador que le ayudará a Trevor Clifton en las últimas entradas”, comentó González.

El directivo aseguró que esta Serie del Caribe podría ser inolvidable y recordó la final ante los Leones del Escogido, en la que Jalisco cayó por apenas una carrera. No obstante, confía en que, con las nuevas incorporaciones y la base del plantel que ya estaba conformada, los Charros tengan lo necesario para retener el trofeo en Guadalajara .

“Se está alineando todo para que esta sea una gran Serie del Caribe. Pensar que tendremos otra vez el juego de Charros contra Leones del Escogido, aquellos que vencimos primero en el Round Robin y luego perdimos 1-0 en la final. Pero, también podremos ver otra vez el juego de Charros contra Tomateros de Culiacán. Va a ser una gran fiesta de béisbol y por eso nos reforzamos todavía un poco más con algunos jugadores que creemos nos hacen más fuertes porque queremos ganar ese campeonato, el trofeo se tiene que quedar en Guadalajara”, finalizó el director.

