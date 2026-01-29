Guadalajara y Jalisco, listos para recibir el Mundial: Pablo Lemus

En el marco de la presentación de la Copa Jalisco, el gobernador, Pablo Lemus reafirmó que la Perla Tapatía ya tiene todo preparado para la próxima Copa del Mundo, tanto para las etapas previas como la fase de grupos.

“Listos, la sede de Guadalajara, la sede de Jalisco estamos listos tanto para recibir los dos partidos de repechaje, como se le ha nombrado como los cuatro partidos mundialistas”, declaró Lemus Navarro.

En cuanto a la Selección Mexicana, no pudo confirmar que ‘El Tri’ vaya a tener jornadas de preparación en Guadalajara , sin embargo, tendrá pláticas con la Federación Mexicana, Ivar Sisniega y Mikel Arriola en febrero para definir la viabilidad de que el conjunto de Javier Aguirre entrene aquí.

El gobernante también destacó que, en su reciente gira por Madrid, tuvo una reunión con el Presidente de la Federación Española de Futbol, para hacer la propuesta de que España, que enfrenta a Uruguay en Guadalajara, pueda permanecer más tiempo en la ciudad, entre las etapas de fase de grupos y eliminatorias. Colombia y Corea del Sur son otras selecciones que podrían hacer su base en la Perla de Occidente.

Aún no hay una sede específica para los entrenamientos de la escuadra ibérica y el Gobernador mencionó que Verde Valle de Chivas, la Academia de Atlas y el Estadio Jalisco, que también estará habilitado, son las ubicaciones más factibles para los países por su infraestructura y calidad.

Además, el jefe del ejecutivo estatal aprovechó el evento de la Copa Jalisco para corroborar otros proyectos futbolísticos , como la escuela de futbol del Real Madrid, que estará en la ciudad, albergará a cerca de 750 niños y niñas becados, de 11 a 15 años de edad de todo Jalisco, en canchas que serán presentadas en febrero, así como un partido entre leyendas del cuadro blanco y del FC Barcelona el próximo 3 de marzo.

SV