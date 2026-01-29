La Copa Jalisco está lista como antesala del Mundial

La Copa Jalisco, la competencia de futbol amateur más grande de México, fue presentada este jueves en la Plaza de la Liberación , en Guadalajara, con un ambiente mundialista en el que el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, abrió la posibilidad con el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie, de que uno de los incentivos para los triunfadores de este año, fuera asistir a partidos de la Copa del Mundo.

“Esto es lo que le tenemos que dar a las niñas y niños: deporte, ilusiones, cumplir sus sueños y, por supuesto, Presidente Frangie, tenemos que organizar que las campeonas y los campeones vayan a los partidos del Mundial de forma gratuita”, declaró el Gobernador.

El torneo estatal, también en un intento por asemejar la máxima competencia del balompié mundial, usará un formato nuevo. Habrá 16 grupos con dos cabezas de serie que clasifican directo a la etapa de eliminación directa, basados en el rendimiento de la edición del 2025. El resto de los equipos estarán en ocho bombos -pensados para evitar viajes de más de dos horas y media-, de los que saldrán sorteados.

La justa inicia el próximo 21 y 22 de febrero en la rama varonil y 7 y 8 de marzo para los equipos femeniles . La fase eliminatoria contempla desde dieciseisavos de final para los hombres a partir del 4 y 5 de abril, mientras que las mujeres disputarán desde octavos de final, comenzando el 18 y 19 del mismo mes. La Gran Final en el Estadio Jalisco será el 31 de mayo.

Al momento hay más de 100 conjuntos inscritos dentro de la rama varonil y más de 50 en la femenil, aunque la cifra no es definitiva, ya que la organización aún está terminando los registros de algunas selecciones.

Demetrio Madero, exfutbolista y director de la Copa Jalisco, habló del aumento en la relevancia de este torneo para los municipios y el premio que está confirmado hasta ahora.

“Para los ganadores, varonil y femenil, es el viaje a Madrid. Hoy el Gobernador nos dio esta noticia pero continuamos como ha sido costumbre con la Copa Jalisco. Que tengamos presencia de tantos alcaldes habla de que tenemos su respaldo, porque saben que es una política pública, un proyecto que llega a todos los rincones del Estado y a nosotros nos fortalece contar con el apoyo de todos”.

Pável Pardo, exfutbolista, consejero deportivo del torneo y embajador de Guadalajara para el Mundial, subrayó la importancia de fomentar el deporte en niñas y cómo el certamen ha ayudado a los participantes.

“Hay que tener más niñas, poder impulsar a los municipios e impulsar el futbol femenil, creo que va a ser una experiencia muy padre porque queremos que vivan esta experiencia mundialista”.

“La identidad de cada municipio es súper importante. Cada vez estamos creando más identidad de los equipos con sus municipios para representarlos y estar en una etapa mundialista, donde la Final es en el Estadio Jalisco y donde los premios son interesantes”, señaló Pardo.

SV