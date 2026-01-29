Jueves, 29 de Enero 2026

Europa League: Equipos clasificados y dónde ver en vivo el sorteo de los play-offs

En el evento se definirán tanto los enfrentamientos de los play-offs como el cuadro completo de los octavos de final del torneo

Ocho clubes ya tienen su lugar asegurado en la ronda de octavos y aguardan rival tras haber finalizado entre los primeros puestos de la clasificación. X/ @EuropaLeague.

La UEFA realizará este viernes el sorteo que marcará el inicio de la fase decisiva de la Europa League 2026. En el evento se definirán tanto los enfrentamientos de los play-offs como el cuadro completo de los octavos de final del torneo.

Ocho clubes ya tienen su lugar asegurado en la ronda de octavos y aguardan rival tras haber finalizado entre los primeros puestos de la clasificación: Olympique de Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg y Roma.

En tanto, los equipos que disputarán la ronda previa de dieciseisavos incluyen a escuadras de peso como Nottingham Forest, Celta de Vigo, Fenerbahce, Bologna, Stuttgart, Celtic y Lille, entre otros, que buscarán avanzar a la siguiente fase.

El sorteo se llevará a cabo el viernes 30 de enero a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, desde la Casa del Futbol Europeo, en Suiza.

En México, la transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN 2, mientras que también podrá seguirse de manera gratuita en el sitio web oficial de la UEFA.

     

