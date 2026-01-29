Europa League: Equipos clasificados y dónde ver en vivo el sorteo de los play-offs

La UEFA realizará este viernes el sorteo que marcará el inicio de la fase decisiva de la Europa League 2026. En el evento se definirán tanto los enfrentamientos de los play-offs como el cuadro completo de los octavos de final del torneo .

Ocho clubes ya tienen su lugar asegurado en la ronda de octavos y aguardan rival tras haber finalizado entre los primeros puestos de la clasificación: Olympique de Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg y Roma.

En tanto, los equipos que disputarán la ronda previa de dieciseisavos incluyen a escuadras de peso como Nottingham Forest, Celta de Vigo, Fenerbahce, Bologna, Stuttgart, Celtic y Lille, entre otros, que buscarán avanzar a la siguiente fase.

El sorteo se llevará a cabo el viernes 30 de enero a las 06:00 horas , tiempo del centro de México, desde la Casa del Futbol Europeo, en Suiza.

En México, la transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN 2, mientras que también podrá seguirse de manera gratuita en el sitio web oficial de la UEFA.

The 2025/26 league phase is complete ✅ #UEL pic.twitter.com/LqA9U8z4K3— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 29, 2026

SV